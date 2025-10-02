Чому на монетах роблять ребристі краї: названо несподівану причину, про яку знають одиниці

Перші монети з’явилися ще у 685 році до нашої ери і з тих пір залишаються засобом обігу майже у всіх країнах світу. Винятком є лише Саудівська Аравія, де їх практично не використовують у повсякденній економіці.

Перші монети, наприклад ті, що карбували у Лідії, виготовляли з електруму – сплаву золота і срібла. Вони мали свій унікальний дизайн: на одній стороні розміщувався верхній штемпель, на іншій – голова лева. У грецькому місті Егіні випускали виключно срібні монети, які швидко поширилися по грецьких містах та дійшли навіть до Ірану і племен варварів, пише УНІАН.

Окрім Стародавньої Греції, монети карбували в Індії, а в Китаї вони були здебільшого бронзовими. Кожна держава мала власні стандарти виготовлення монет, поки лідійський цар не встановив правило: мінімальний вміст дорогоцінного металу у монеті повинен складати щонайменше 98% золота або срібла.

До XVIII століття монети карбували виключно з дорогоцінних металів – і це давало поле для дій фальшивомонетників. Злочинці зрізали ножицями краї справжніх монет, непомітно сточували або просвердлювали їх, після чого наповнювали порожнини дешевшим металом. Внаслідок таких махінацій у зловмисників з’являлися шматочки золота чи срібла й стружка, які можна було переплавляти для виготовлення фальшивих монет або продавати.

Боротьбу з цим явищем вели й в Англії – ефективне рішення запропонував Ісаак Ньютон. Він рекомендував робити на ребрах монет насічки: будь-яке сточування чи обрізання відразу робить такі дефекти помітними. Ідея спрацювала – число підробок значно зменшилося. Пізніше метод захисту вдосконалили, додаючи на ребра монет різні написи. Один із латинських девізів – "Decus et tutamen" (що означає "зміцнення і захист") – не лише ускладнював обрізання (бо напис теж псувався), а й робив акуратну фальсифікацію технічно складнішою.

У сучасному світі ребра на монетах мають вже зовсім інший сенс. Підробляти чи сточувати монети більше ніхто не намагається, адже вони не виготовляються з дорогоцінних металів і не представляють інтересу для шахраїв. Проте традиція рифлених країв збереглася і отримала нові практичні функції: монета виглядає естетично привабливо, а для слабозорих людей ребристі краї дозволяють визначати її номінал на дотик.

