Почему на монетах делают ребристые края: названа неожиданная причина, о которой знают единицы

Первые монеты появились еще в 685 году до нашей эры и с тех пор остаются средством обращения почти во всех странах мира. Исключением является только Саудовская Аравия, где они практически не используются в повседневной экономике.

Первые монеты, например, чеканившиеся в Лидии, изготовляли из электрума – сплава золота и серебра. У них был свой уникальный дизайн: на одной стороне размещался верхний штемпель, на другой – голова льва. В греческом городе Эгини выпускали исключительно серебряные монеты, быстро распространившиеся по греческим городам и дошедшие даже до Ирана и племен варваров, пишет УНИАН.

Кроме Древней Греции монеты чеканили в Индии, а в Китае они были в основном бронзовыми. Каждое государство имело собственные стандарты изготовления монет, пока лидийский царь не установил правило: минимальное содержание драгоценного металла в монете должно составлять не менее 98% золота или серебра.

Читайте также: В Грузии обнаружили плавильную мастерскую в возрасте 3000 лет: чем уникальна

До XVIII века монеты чеканились исключительно из драгоценных металлов – и это давало поле для действий фальшивомонетчиков. Преступники срезали ножницами края настоящих монет, незаметно стачивали или просверливали их, после чего наполняли полости более дешевым металлом. В результате таких махинаций у злоумышленников появлялись кусочки золота или серебра и стружка, которые можно переплавлять для изготовления фальшивых монет или продавать.

Борьбу с этим явлением вели и в Англии – эффективное решение предложил Исаак Ньютон. Он рекомендовал делать на ребрах монет насечки: любая сточка или обрезка сразу делает такие дефекты заметными. Идея сработала – число подделок значительно уменьшилось. Позже метод защиты усовершенствовали, добавляя на ребра монет разные надписи. Один из латинских девизов – "Decus et tutamen" (что означает "укрепление и защита") – не только усложнял обрезание (ибо надпись тоже портилась), но и делал аккуратную фальсификацию технически более сложной.

В современном мире ребра на монетах имеют совсем другой смысл. Подделывать или стачивать монеты больше никто не пытается, ведь они не производятся из драгоценных металлов и не представляют интереса для мошенников. Однако традиция рифленых краев сохранилась и получила новые практические функции: монета выглядит эстетически привлекательно, а для слабовидящих людей ребристые края позволяют определять ее номинал на ощупь.

Ранее мы рассказывали, что на территории Израиля была обнаружена монета с изображением египетской царицы.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!