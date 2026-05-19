Не замерзає навіть при -50: вчені розкрили загадки антарктичного озера Дон-Жуан (фото)

У віддаленому регіоні Антарктиди, в Сухих долинах Мак-Мердо, розташоване одне з найзагадковіших водойм планети — озеро Дон-Жуан, яке не замерзає навіть за екстремально низьких температур. Його унікальність пояснюється надзвичайно високою концентрацією солей: вміст солі тут перевищує 40%, що робить озеро одним із найсолоніших у світі.

Для порівняння, солоність Мертвого моря становить трохи понад 34%, тоді як у середньому в океанічній воді — близько 3,5%. Саме така хімічна "перенасиченість" дозволяє воді залишатися рідкою навіть тоді, коли температура в регіоні опускається до -50 °C. Про це повідомляє Live Science.

Попри екстремальні умови, озеро має зовсім невелику глибину — близько 10 см, але займає площу, що дорівнює майже шести футбольним полям (приблизно 42 000 м²). У межах Сухих долин, які є однією з небагатьох майже повністю вільних від льоду територій Антарктиди, це найбільш солоне з усіх відомих озер.

Головним компонентом водойми є хлорид кальцію — сіль, яка суттєво знижує температуру замерзання води, не дозволяючи їй утворювати кристали льоду навіть у сильний мороз.

Від моменту відкриття у 1961 році озеро залишається предметом наукових дискусій. Досі немає остаточної відповіді, звідки саме надходять вода та солі. Ранні гіпотези припускали живлення підземними водами, однак пізніші дослідження висунули іншу версію — що волога може накопичуватися з атмосфери, поступово насичуючи ґрунти та потрапляючи в улоговину озера.

Дослідники також зафіксували на супутникових знімках характерні темні смуги навколо водойми. Вважається, що це солоні вологі відкладення, які можуть спрямовувати воду до озера. Подібні структури, до речі, спостерігаються і на поверхні Марса.

Саме тому Дон-Жуан викликає особливий інтерес у вчених: його умови частково нагадують марсіанські — холодні, сухі та надзвичайно солоні середовища, де теоретично може існувати мікробне життя. Є навіть припущення, що подібні форми життя можуть виживати поблизу таких водойм.

Попри десятиліття досліджень, питання походження озера залишається відкритим. Одні моделі вказують на атмосферне походження вологи, інші — на глибокі підземні водні системи. Станом на сьогодні науковці досі не дійшли єдиної думки щодо його формування та живлення.

