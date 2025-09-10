На території Ізраїлю виявили монету із зображенням єгипетської цариці (фото)

Археологи у Єрусалимі виявили надзвичайно рідкісну золоту мініатюрну монету із зображенням єгипетської цариці Береніки II. Вона датується періодом правління її чоловіка — Птолемея III, третього правителя Птолемеївського царства.

Про це пише Live Science. Птолемеї були македонською династією, яку заснував полководець Олександра Македонського Птолемей I Сотер. Монета, ймовірно, була викарбувана в Олександрії понад дві тисячі років тому й могла входити до серії дарів солдатам після Третьої Сирійської війни між Єгиптом і державою Селевкідів.

За словами представників Ізраїльського управління старожитностей, за останнє століття у світі знайшли лише сімнадцять подібних монет, але ця є особливою — її вперше виявили поза межами Єгипту й під час офіційних розкопок. Знахідку зробили в Місті Давида, в археологічному комплексі Східного Єрусалима. Археологиня Рівка Ленглер розповіла, що помітила блиск монети, коли просіювала землю, й спершу навіть не могла повірити очам.

На одному боці артефакта зображена сама Береніка II у тіарі та прикрасах, на іншому — ріг достатку, зірки та напис давньогрецькою "цариці". Це дозволяє припустити, що дружина Птолемея III могла мати значну політичну вагу або навіть виступати як самостійна правителька. Відомо, що до шлюбу вона керувала областю Кіріньяка (сучасна східна Лівія), а коли Птолемей вирушив у військовий похід, стала регенткою Єгипту.

Вчені зазначають, що подібні жіночі зображення на монетах Птолемеїв — рідкісне явище, відомим прикладом є лише Клеопатра VII. Тому ця знахідка має особливе значення й підкреслює високий статус Береніки II.

Наразі дослідники не можуть точно сказати, як монета потрапила до Єрусалима. Проте її присутність свідчить, що місто після руйнування Першого храму відновлювалося значно швидше, ніж вважалося раніше, й підтримувало зв’язки з елітами Єгипту. На думку археологів, це підтверджує важливу роль Єрусалима в регіоні ще у період правління Птолемеїв.

