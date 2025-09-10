На территории Израиля была обнаружена монета с изображением египетской царицы (фото)

Археологи в Иерусалиме обнаружили редчайшую золотую миниатюрную монету с изображением египетской царицы Береники II. Она датируется периодом правления ее мужа – Птолемея III, третьего правителя Птолемеевского царства.

Об этом пишет Live Science. Птолемеи были македонской династией, основанной полководцем Александром Македонским Птолемеем I Сотером. Монета, по всей вероятности, была отчеканена в Александрии более двух тысяч лет назад и могла входить в серию даров солдатам после Третьей Сирийской войны между Египтом и государством Селевкидов.

По словам представителей Израильского управления древностей, за последний век в мире нашли только семнадцать подобных монет, но эта особенная — ее впервые обнаружили вне Египта и во время официальных раскопок. Находку сделали в городе Давида, в археологическом комплексе Восточного Иерусалима. Археологиня Ривка Лэнглер рассказала, что заметила блеск монеты, когда просеивала землю, и сначала даже не могла поверить глазам.

На одной стороне артефакта изображена сама Береника II в тиаре и украшениях, на другой — угол изобилия, звезды и надпись древнегреческой "царицы". Это позволяет предположить, что жена Птолемея III могла иметь значительный политический вес или даже выступать как самостоятельная правительница. Известно, что до брака она руководила областью Кириньяка (современная восточная Ливия), а когда Птолемей отправился в военный поход, стала регентшей Египта.

Ученые отмечают, что подобные женские изображения на монетах Птолемеев — редкое явление, известным примером является только Клеопатра VII. Поэтому эта находка имеет особое значение и подчеркивает высокий статус Береники II.

Пока исследователи не могут точно сказать, как монета попала в Иерусалим. Однако ее присутствие свидетельствует о том, что город после разрушения Первого храма восстанавливался гораздо быстрее, чем считалось ранее, и поддерживал связи с элитами Египта. По мнению археологов, это подтверждает немаловажную роль Иерусалима в регионе еще в период правления Птолемеев.

