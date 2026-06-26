Змінюють уявлення про походження пірамід: у Єгипті знайшли гробниці віком 5000 років (фото)

У Єгипті археологи натрапили на поховання віком близько 5 тисяч років, що може суттєво вплинути на розуміння ранніх етапів формування пірамідальної архітектури. Про знахідку повідомило Міністерство туризму та старожитностей Єгипту.

Про це пише Indian Defence Review. Розкопки проводилися в районі Джабаль-аль-Тайр на східному березі Нілу в провінції Мінья. Тут дослідники виявили дві гробниці ранньодинастичного періоду, а також поховання додинастичної та пізнішої епох.

За словами археологів, одна з гробниць демонструє доволі складні для свого часу архітектурні рішення: стіни споруди потовщуються біля основи та поступово звужуються догори. Подібний принцип згодом став характерним для ступінчастих і класичних пірамід. Дослідники також зафіксували сліди давніх технік обробки каменю та використання дерев’яних підсилювальних елементів. Це, на їхню думку, свідчить про ранні спроби інженерних експериментів із розподілом навантаження задовго до появи масштабних пірамідальних комплексів. Навіть частково пошкоджені ділянки гробниці вказують на високий рівень точності та ретельності давніх будівельників.

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Друга гробниця збереглася значно краще й дозволила науковцям детальніше вивчити її первісну структуру — планування, кам’яну кладку та конструктивні підсилення. Це дало рідкісну можливість глибше зрозуміти технології будівництва ранньодинастичного Єгипту. Експерти зазначають, що добре збережений стан цієї споруди дозволяє порівнювати її з іншими пам’ятками того ж періоду. Такі зіставлення вказують на обмін знаннями між регіонами та більш складну систему архітектурного розвитку, ніж вважалося раніше.

Окрім гробниць ранньодинастичного часу, на території також виявили додинастичні поховання. Померлих у них ховали у скорченому положенні, загорнувши в рослинні циновки. Разом із ними знаходили керамічні посудини культури Накада II–III, що відносяться до періоду до об’єднання Єгипту і дають уявлення про еволюцію поховальних традицій. Також на місці розкопок виявлено поховання пізнішого періоду — як індивідуальні, так і колективні, деякі з дерев’яними трунами.

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