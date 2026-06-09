Їх носили королеви: науковці показали, як виглядало взуття монарших осіб Європи (фото)

Взуття в історії завжди виконувало не лише практичну функцію, а й було важливим маркером статусу, влади та естетичних уподобань. Особливе місце в модній спадщині займають туфлі королев і принцес, які відображають дух своєї епохи, культурні традиції та індивідуальний стиль їхніх власниць.

Розглядаючи взуття європейських монархинь різних століть, можна простежити, як змінювалися уявлення про красу, комфорт і розкіш. Про це пише ТСН.

Читайте також: Науковці розгадали секрети долини глечиків в Лаосі (фото)

Імператриця Єлизавета Австрійська

Взуття імператриці Єлизавети Австрійської. Джерело: getty images Взуття імператриці Єлизавети Австрійської. Джерело: getty images

Взуття імператриці Єлизавети Австрійської відзначалося витонченістю та стриманою елегантністю. Її ботильйони поєднували практичність і аристократичний стиль, підкреслюючи вишуканий смак монархині та модні тенденції імператорського двору.

Королева Великої Британії Вікторія

Туфлі королеви Вікторії. Джерело: getty images Туфлі королеви Вікторії. Джерело: getty images

Туфлі королеви Вікторії відображають перехід до більш стриманої та функціональної моди XIX століття. Вони поєднували простоту форм із королівською витонченістю, що стало характерною рисою вікторіанської епохи.

Французька королева Марія-Антуанетта

Взуття Марії-Антуанетти. Джерело: getty images Взуття Марії-Антуанетти. Джерело: getty images

Взуття Марії-Антуанетти уособлює розкіш і надмірність французького двору XVIII століття. Її туфлі були частиною витончених образів, що підкреслювали статус і любов до декоративності та модних експериментів того часу.

Принцеса Єлизавета (майбутня королева Єлизавета II)

Весільні босоніжки принцеси Єлизавети. Джерело: getty images Весільні босоніжки принцеси Єлизавети. Джерело: getty images

Весільні босоніжки принцеси Єлизавети стали символом стриманої елегантності післявоєнної доби. Вони поєднували класичний стиль і витонченість, характерні для британської монархії середини XX століття.

Королівське взуття різних епох демонструє, як мода змінювалася разом із суспільством. Від розкішних і декоративних моделей до стриманої класики — кожна пара туфель є не лише частиною гардероба, а й історичним свідченням своєї епохи.

Нагадаємо, на затопленому острові у США виявили покинуту лікарню 1800-років.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!