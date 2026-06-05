Феномен 'рожевого озера' в Австралії: чому вода має такий незвичний колір (фото)

Планета приховує чимало незвичайних природних див, і одне з найяскравіших серед них — озеро Хільєр в Австралії. Його вода має насичений рожевий відтінок, який виглядає настільки нереалістично, що більше нагадує оброблене фото, ніж реальний ландшафт.

Про це повідомляє Young Adventuress.Озеро Хільєр розташоване на острові Мідл-Айленд у складі архіпелагу Речерч, неподалік південного узбережжя Австралії. Його випадково відкрив британський мореплавець Метью Фліндерс у 1802 році, коли піднявся на оглядову точку острова та побачив дивовижну рожеву водойму, яку згодом описав у своїх записах.

Водойма оточена густими евкаліптовими лісами, що ще більше підкреслює контраст між природною зеленню та яскраво-рожевою водою. Найкраще цей ефект видно з повітря, тому саме аерофотознімки зробили озеро всесвітньо відомим. На відміну від багатьох інших "кольорових" озер, Хільєр зберігає свій відтінок протягом усього року.

Озеро відносно невелике: приблизно 600 метрів завдовжки та близько 250 метрів завширшки. Воно неглибоке, але надзвичайно солоне — значно солоніше за морську воду. Через високу концентрацію солі людина може легко триматися на поверхні.

Колись тут навіть намагалися видобувати сіль, однак від цієї ідеї відмовилися через складну логістику та віддаленість місцевості. Відтінок води може змінюватися — від ніжно-рожевого до більш насиченого бузкового, залежно від погодних умов, але загальна кольорова гамма залишається стабільною. Попри незвичний вигляд, вода не є токсичною і придатна для купання. Тривалий час вчені вважали, що колір озера спричиняють водорості або мінерали, як це буває в інших подібних водоймах. Однак підтвердження довго не знаходили.

Читайте також: Науковці розгадали секрети долини глечиків в Лаосі (фото)

Лише у 2016 році дослідження в межах проєкту Extreme Microbiome Project встановило точну причину. Виявилося, що у воді мешкають мікроорганізми Dunaliella salina, які виробляють каротиноїди — природні пігменти, що й надають воді характерного рожевого відтінку. Ці ж речовини використовують у харчових добавках як джерело вітаміну А.

Попри світову популярність, озеро Хільєр залишається майже недоступним для масового туризму. Воно розташоване в ізольованій місцевості, оточеній густими лісами без облаштованих маршрутів.

Єдиний спосіб побачити його на власні очі — політ на вертольоті або туристичному літаку. Через це поїздка є дорогою і доступною лише обмеженому колу мандрівників. Саме тому в інтернеті так мало "живих" фото з цього місця, попри величезний інтерес до нього. Озеро Хільєр і сьогодні залишається однією з найзагадковіших і найменш відвідуваних природних пам’яток Австралії.

Нагадаємо, на затопленому острові у США виявили покинуту лікарню 1800-років.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!