Без шансів на порятунок: чому майбутня експедиція NASA на місяць може виявитись смертельною для космонавтів

Незалежні аудитори NASA звернули увагу на серйозну проблему програми Artemis. За їхніми висновками, у разі надзвичайної ситуації під час майбутніх пілотованих місій на Місяць космічне агентство не матиме ефективного способу евакуювати астронавтів.

Про це йдеться у звіті Управління генерального інспектора NASA. Згідно з чинним графіком, перша американська висадка на Місяць у межах програми Artemis запланована на 2028 рік. Однак інспектори зазначають, що місія не передбачає наявності резервного посадкового модуля, аварійного укриття чи іншого транспортного засобу, який міг би забезпечити порятунок екіпажу у критичній ситуації.

Особливе занепокоєння викликає район майбутньої висадки поблизу Південного полюса Місяця. Ця місцевість характеризується складним рельєфом із численними кратерами, великими валунами та крутими схилами, що значно підвищує ризики порівняно з районами, де свого часу приземлялися місії програми "Аполлон".

У звіті наголошується, що у випадку пошкодження або перекидання посадкового модуля астронавти можуть втратити можливість повернутися на місячну орбіту. "Якщо астронавти опиняться в небезпечній для життя надзвичайній ситуації у космосі або на поверхні Місяця, NASA не матиме засобів для їхнього порятунку", — зазначається у документі.

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Наразі агентство співпрацює зі SpaceX і Blue Origin, які створюють посадкові модулі для програми Artemis. Водночас контракти не передбачають розробку резервного апарата, який можна було б використати у разі аварії.

На думку канадського космічного аналітика Браяна Герлі, проблему можна вирішити, якщо ще до першої пілотованої експедиції доставити на поверхню Місяця запасний модуль із запасами кисню, води, продовольства та системами життєзабезпечення. Про це повідомляє Forbes.

За оцінками експерта, реалізація такого проєкту коштувала б від 3 до 5 млрд доларів. Це порівняно невелика сума на тлі загального бюджету програми Artemis, який уже перевищив 100 млрд доларів. В Управлінні генерального інспектора також нагадали, що після завершення програми Space Shuttle у 2011 році NASA не створювало нових комплексних систем порятунку екіпажів для космічних місй.

Експерти застерігають, що відсутність можливості евакуації у разі аварії становить загрозу не лише для життя астронавтів, а й для подальшої реалізації всієї місячної програми. У відповідь на зауваження аудитів керівництво NASA повідомило, що готове переглянути оцінку ризиків і доповнити її планами забезпечення тривалого виживання екіпажу на поверхні Місяця.

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