У Румунії виявили римський форт віком 1800 років: як вигляд мав (фото)

Археологи під час розкопок у Румунії виявили залишки однієї з ключових споруд давньоримського форту Рекарі, яка, ймовірно, була знищена масштабною пожежею майже 1800 років тому під час вторгнення готів. Про знахідку повідомила мер міста Крайова Лія Олгуца Васілеску, посилаючись на результати досліджень, проведених археологами Музею Олтенії.

Про це пише Gandul. Під час розкопок фахівці знайшли кам'яний фундамент horreum — римського зерносховища, яке вважалося другою за важливістю будівлею форту після штабу гарнізону. Саме тут зберігали зерно та інші запаси продовольства, необхідні для забезпечення військових.

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Дослідники також зафіксували численні сліди сильної пожежі, що знищила споруду. На думку археологів, руйнування могли статися під час нападів готів у III столітті нашої ери.

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"Масивні кам'яні стіни та сліди вогню розповідають історію майже двотисячолітньої давнини й допомагають краще зрозуміти останні дні існування цього римського укріплення", — зазначила Лія Олгуца Васілеску. Римський форт Рекарі вважається другим за розмірами кам'яним укріпленням історичного регіону Олтенія. У часи Римської імперії він мав важливе стратегічне значення, адже дозволяв контролювати долину річки Жіу.

Археологи наголошують, що нове відкриття дасть змогу глибше дослідити особливості римських військових поселень і краще зрозуміти обставини загибелі одного з найбільших фортифікаційних комплексів регіону майже 1800 років тому.

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