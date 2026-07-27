У Даніії виявили скарб вікінгів віком 1000 років: який вигляд мав (фото)

На півночі Данії археологи виявили один із найбільших золотих скарбів епохи вікінгів, знайдених у країні. Поблизу міста Рольд було знайдено шість браслетів із чистого золота, вік яких перевищує тисячу років.

Про це повідомляє Daily Galaxy. Усе почалося з випадкової знахідки місцевого жителя, який помітив два золоті кільця, що виступали із землі біля лісової стежки неподалік Рольда в регіоні Хіммерланд. Чоловік передав артефакти до археологічного відділу Музеїв Північної Ютландії, де фахівці одразу зрозуміли, що мають справу з надзвичайно цінною знахідкою.

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Після цього археологи обстежили місцевість за допомогою металошукачів і виявили ще чотири золоті браслети. Усі шість прикрас збереглися цілими, виготовлені з чистого золота та мають загальну вагу 762,5 грама. За словами представників музею, це третя за величиною знахідка золотих виробів доби вікінгів в історії Данії.

За оцінками дослідників, браслети датуються приблизно 900–1000 роками нашої ери — пізнім періодом епохи вікінгів. Саме тоді Данія переживала важливі політичні зміни та поступове об'єднання під владою короля Гаральда І Синьозубого, більш відомого як Гаральд "Блютуз".

Саме цей правитель близько 965 року увічнив свої досягнення на знаменитому Єллінзькому камені, який вважають одним із найважливіших історичних пам'ятників Данії. Археологи зазначають, що подібні браслети були поширені в Скандинавії, однак переважно їх виготовляли зі срібла. Золоті прикраси траплялися значно рідше й належали лише найвпливовішим представникам суспільства.

"В епоху вікінгів золото перебувало в руках найвищої знаті, тому подібні знахідки є надзвичайно рідкісними", — пояснив керівник відділу культурної спадщини Музеїв Північної Ютландії Торбен Сарау. Усі шість прикрас мають різний дизайн і демонструють високий рівень ювелірної майстерності того часу.

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Три браслети створені шляхом скручування двох золотих стрижнів. Один із них додатково оздоблений тонким золотим дротом, а його кінці завершуються кулькоподібними елементами. Інші вироби виготовлені із суцільних золотих стрижнів або дроту та мають характерні щільно закручені кінці, відомі серед археологів як "бігові вузли". Один із браслетів особливо вирізняється декоративними пласкими кінцями із зигзагоподібними та трикутними орнаментами.

Точну причину, через яку золоті прикраси були закопані, встановити поки що неможливо. На думку дослідників, скарб могли приховати для збереження цінностей у неспокійний період або ж використати як частину ритуального обряду.

За словами Торбена Сарау, подібні комплекси прикрас часто свідчать про навмисне заховання і дають унікальну можливість краще зрозуміти соціальну структуру, традиції та побут вікінгів понад тисячу років тому.

Нагадаємо, у Франції виявили залізні кайдани віком 2300 років.

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