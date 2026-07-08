В Румынии обнаружили римский форт в возрасте 1800 лет: как выглядел (фото)

Археологи при раскопках в Румынии обнаружили остатки одного из ключевых сооружений древнеримского форта Рекари, который, вероятно, был уничтожен масштабным пожаром почти 1800 лет назад во время вторжения готов. О находке сообщила мэр города Крайова Лия Олгуца Василеску, ссылаясь на результаты исследований, проведенных археологами Музея Олтении.

Об этом пишет Gandul. Во время раскопок специалисты обнаружили каменный фундамент horreum — римского зернохранилища, которое считалось вторым по важности зданием форта после штаба гарнизона. Здесь хранили зерно и другие запасы продовольствия, необходимые для обеспечения военных.

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Исследователи также зафиксировали многочисленные следы сильного пожара, уничтожившего сооружение. По мнению археологов, разрушения могли произойти во время нападений готов в III веке нашей эры.

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"Массивные каменные стены и следы огня рассказывают историю почти двухтысячелетней давности и помогают лучше понять последние дни существования этого укрепления римского", — отметила Лия Олгуца Василеску. Римский форт Рекари считается вторым по размеру каменным укреплением исторического региона Олтения. Во времена Римской империи он имел важное стратегическое значение, позволяя контролировать долину реки Жиу.

Археологи отмечают, что новое открытие позволит глубже исследовать особенности римских военных поселений и лучше понять обстоятельства гибели одного из самых больших фортификационных комплексов региона почти 1800 лет назад.

Напомним, мы уже писали, каких стран не станет в 2100 году.

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