Вчені відкрили новий тип особистості: хто такі отроверти і чому про них говорять

Ще з дитинства психологи зазвичай відносять людей до двох типів: екстравертів або інтровертів. Простими словами, екстраверти відкриті до спілкування і черпають від нього енергію, тоді як інтроверти обирають, кого пускати у своє оточення, і частіше слухають інших, ніж самі говорять.

Нещодавно у психології з’явилася розмова про новий тип особистості – отроверт. Про нього написав американський психіатр Рамі Камінські у статті для New Science, ставши автором цього терміну. Водночас дискусія про наукову обґрунтованість концепції триває: не всі фахівці визнають її достовірною.

Хто такі отроверти

Американський психіатр Рамі Камінські виділяє отроверта як особистість, яка не відчуває сильної прив’язаності до певної соціальної групи. Люди цього типу емоційно незалежні, але здатні до глибоких і значущих особистих контактів. За словами Камінські, отроверти часто почуваються аутсайдерами та мають труднощі з відчуттям приналежності до колективу.

Ці особи відзначаються нестандартним мисленням, менше піддаються впливу модних тенденцій і тиску однолітків, особливо підлітків. Крім того, отроверти зосереджені на власному внутрішньому світі та цінностях, приділяючи менше уваги суспільним нормам і традиціям.

Ключові риси отроверта

Відстороненість від колективів – на відміну від інтровертів, які шукають усамітнення, або екстравертів, які прагнуть активної соціалізації, отроверти не відчувають природної потреби належати до будь-якої групи.

– на відміну від інтровертів, які шукають усамітнення, або екстравертів, які прагнуть активної соціалізації, отроверти не відчувають природної потреби належати до будь-якої групи. Емоційна самостійність – для них зовнішнє схвалення не є основним стимулом; вони покладаються лише на підтримку близьких і надійних людей.

– для них зовнішнє схвалення не є основним стимулом; вони покладаються лише на підтримку близьких і надійних людей. Глибокі персональні зв’язки – хоча отроверти не інтегруються у великі колективи, вони здатні встановлювати щирі та глибокі стосунки з тими, кому довіряють.

– хоча отроверти не інтегруються у великі колективи, вони здатні встановлювати щирі та глибокі стосунки з тими, кому довіряють. Оригінальність та критичне мислення – незалежність мислення дозволяє їм генерувати нестандартні ідеї та ставити під сумнів групові норми і тенденції.

– незалежність мислення дозволяє їм генерувати нестандартні ідеї та ставити під сумнів групові норми і тенденції. Уникнення зайвого ризику – вони обережні й уникають дій, що вимагають ризику або прагнення до схвалення групи.

– вони обережні й уникають дій, що вимагають ризику або прагнення до схвалення групи. Орієнтація на власні традиції – отроверти формують власні звички та правила поведінки, а участь у колективних ритуалах або церемоніях їм часто незручна або обтяжлива.

Рамі Камінські описує отроверта як людину, схильну до інакшого погляду на світ. Такі особи часто почуваються аутсайдерами і не завжди знаходять своє місце у соціальних колективах. Водночас автор терміну підкреслює, що отроверсія не є психічним або клінічним розладом і не потребує лікування чи корекції.

Критика концепції отроверта

Психологи, які ознайомилися з ідеєю Камінські, ставляться до неї по-різному. Дехто вважає термін недостатньо науковим, оскільки концепції бракує доказової бази для підтвердження існування окремого типу особистості.

Камінські критикують за те, що він намагається запровадити нову типологію особистості без достатньої наукової підтримки, особливо на фоні зростаючого інтересу суспільства до різних, переважно псевдонаукових концепцій –від астрології до системи human design. Деякі експерти також відзначають, що межа між отровертом і інтровертом часто досить розмита.

Крім того, хоча автор підкреслює, що концепція не описує психічний розлад, у суспільстві її можуть сприймати як відхилення, що потенційно веде до стигматизації. Це особливо помітно в культурі, яка цінує приналежність до груп і соціальних спільнот.

