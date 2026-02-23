Вчені виявили у Канаді воду віком 2,6 млрд років: названа найстарішою на планеті (фото)

У 2013 році вчені зробили відкриття, яке швидко обросло міфами та легендами: у глибокій шахті на Канадському докембрійському щиті виявили воду, якій, за оцінками, близько 2,6 мільярда років. Це найстаріша рідка вода, коли-небудь знайдена на Землі, і з того часу жодне інше відкриття не перевершило її за віком.

Про це детально розповідає IFLScience, посилаючись на інтерв’ю з головною авторкою дослідження Барбарою Шервуд Лоллар з Університету Торонто. Вода була виявлена в тріщині на глибині майже 3 кілометри під поверхнею. Завдяки ізоляції від зовнішнього світу та особливому геологічному середовищу вона збереглася в рідкому стані понад 2,6 мільярда років — тобто з часу, коли на планеті ще не було складних форм життя, рослин чи тварин. Тоді Земля була зовсім іншою: атмосфера містила дуже мало кисню, континенти мали іншу конфігурацію, а життя обмежувалося простими одноклітинними організмами.

Вік води визначили за допомогою аналізу благородних газів, зокрема ксенону та інших інертних елементів. Ці гази не вступають у хімічні реакції, тому їх співвідношення ізотопів є надійним "відбитком" часу. Вони накопичувалися з навколишніх гірських порід і мінералів саме в той період — близько 2,6 мільярда років тому.

Барбара Шервуд Лоллар підкреслює: ця вода не контактувала з поверхнею Землі з часів, коли життя було примітивним. Вона перебувала в повній ізоляції задовго до появи перших багатоклітинних організмів.

Цікаво, що навіть у таких екстремальних умовах вода містить хімічні сполуки, які теоретично можуть підтримувати життя мікроорганізмів. Це дає підстави припускати: підземне життя, повністю відрізане від сонячного світла та атмосфери, могло існувати мільйони років. Якщо таке можливо на Землі, то аналогічні умови можуть бути й на інших планетах чи супутниках Сонячної системи.

Однак навколо відкриття швидко виник сучасний інтернет-міф: нібито геологи спробували цю воду на смак. Барбара Шервуд Лоллар категорично це спростовує:

"Я не пила цю воду — це вигадка ЗМІ. Я ніколи не робила цього і не стала б робити".

Вона пояснює, що одного разу під час роботи бризки води потрапили їй на обличчя, і вона відчула сильний солоний присмак. За її словами, ця вода може бути в багато разів солонішою за морську, тому абсолютно непридатна для пиття. Жоден із учасників експедиції не намагався її випити — це небезпечно через високу концентрацію солей і потенційну токсичність.

Читайте також: На Івано-Франківщині знайшли трипільську фігурку бика віком 6000 років (фото)

Міф про "смакування найдавнішої води" існує вже 13 років і досі поширюється в інтернеті. Вчені наголошують: навіть якщо вода теоретично стерильна, її хімічний склад робить її непридатною для людини. Барбара Шервуд Лоллар жартує, що на запитання журналістів "Чи можна цю воду пити?" вона відповіла: "Ні, вона буде жахливою на смак" — і саме з цієї фрази, ймовірно, народилася легенда.

Відкриття 2013 року залишається неперевершеним: за понад десять років жодна інша знахідка не виявила старішої рідкої води на Землі. Воно не лише розширює наше розуміння геологічної історії планети, а й дає нові підказки про те, де ще може ховатися життя в екстремальних умовах — як на Землі, так і за її межами.

Нагадаємо, в Ізраїлі знайшли древню печатку віком 2700 років.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!