Раніше предки людини дивились на світ чотирма очима: зайві два ока все ще у нашому мозку (фото)

Вчені дійшли висновку, що найдавніші предки всіх сучасних хребетних тварин, включно з людиною, могли бачити світ чотирма очима, а не двома, як ми звикли. Більше того, одна з цих додаткових пар очей не зникла повністю — її еволюційний слід зберігся в нашому мозку у вигляді шишкоподібної залози, яка досі регулює добовий ритм і вироблення мелатоніну, хоча вже давно не формує зображення.

Про це детально пише New Atlas, посилаючись на свіже дослідження палеонтологів. Ранні хребетні, які жили приблизно 518 мільйонів років тому в кембрійському періоді, мали дві пари очей: дві великі з боків голови та дві менші зверху. Цю гіпотезу підтвердили винятково добре збережені скам’янілості двох видів міллокунмінгід — найдавніших відомих хребетних. Знахідки походять із Куньмінського регіону в Китаї, де відкладення кембрію збереглися в рідкісному стані.

Довгий час вчені вважали верхню пару чорних плям на голові цих істот носовими капсулами. Але нові дослідження за допомогою електронного мікроскопа показали інше: у цих структурах виявлено меланосоми — крихітні гранули меланіну, пігменту, який відповідає за поглинання світла та формування зображення в очах. Крім того, у деяких зразках збереглися відбитки лінз, що остаточно підтвердило: це були справжні очі-камери.

"Дуже дивно усвідомлювати, що близько пів мільярда років тому наші далекі предки плавали в океані й дивилися на світ чотирма очима", — зазначив співавтор дослідження Якоб Вінтер з Брістольського університету. Він додав, що чотири ока забезпечували значно ширше поле зору, ніж у сучасних хребетних, що було особливо важливо для виживання в кембрійському світі, повному хижаків.

Дослідники припускають, що нижня пара очей еволюціонувала в бічні органи зору, які ми маємо сьогодні, а верхня — поступово трансформувалася в шишкоподібну залозу (епіфіз). Цей орган досі виробляє мелатонін і регулює циркадні ритми, але вже втратив функцію зору.

Чому саме чотири ока? На початку кембрію більшість тварин були фільтраторами або пасивними мешканцями дна, і здатність бачити хижаків з усіх боків давала величезну перевагу. Пізніше, коли предки хребетних перейшли до активного хижацького способу життя, потреба в додаткових верхніх очах зменшилася, і вони еволюціонували в нейроендокринний орган.

Генетичні та ембріологічні дані сучасних хребетних також підтримують цю теорію: у зародків риб, амфібій, птахів і ссавців на ранніх стадіях розвитку з’являються зачатки додаткових очних структур, які потім редукуються.

