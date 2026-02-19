Ученые пришли к выводу, что древнейшие предки всех современных позвоночных животных, включая человека, могли видеть мир четырьмя глазами, а не двумя, как мы привыкли. Более того, одна из этих дополнительных пар глаз не исчезла полностью – ее эволюционный след сохранился в нашем мозгу в виде шишковидной железы, которая до сих пор регулирует суточный ритм и выработку мелатонина, хотя уже давно не формирует изображение.

Об этом подробно пишет New Atlas, ссылаясь на свежее исследование палеонтологов. Ранние позвоночные, жившие примерно 518 миллионов лет назад в кембрийском периоде, имели две пары глаз: две большие по бокам головы и две поменьше сверху. Эту гипотезу подтвердили исключительно хорошо сохранившиеся окаменелости двух видов миллокунмингид — древнейших известных позвоночных. Находки происходят из Куньминского региона в Китае, где отложения кембрия сохранились в редком состоянии.

Долгое время учёные считали верхнюю пару черных пятен на голове этих существ носовыми капсулами. Но новые исследования с помощью электронного микроскопа показали другое: в этих структурах обнаружены меланосомы – крошечные гранулы меланина, пигмента, отвечающего за поглощение света и формирование изображения в глазах. Кроме того, в некоторых образцах сохранились отпечатки линз, что окончательно подтвердило: это были настоящие глаза-камеры.

"Очень странно осознавать, что около полумиллиарда лет назад наши далекие предки плавали в океане и смотрели на свет четырьмя глазами", - отметил соавтор исследования Якоб Винтер из Бристольского университета. Он добавил, что четыре глаза обеспечивали гораздо более широкое поле зрения, чем у современных позвоночных, что было особенно важно для выживания в кембрийском мире, полном хищников.

Исследователи предполагают, что нижняя пара глаз эволюционировала в имеющиеся сегодня боковые органы зрения, а верхняя — постепенно трансформировалась в шишковидную железу (эпифиз). Этот орган до сих пор производит мелатонин и регулирует циркадные ритмы, но утратил функцию зрения.

Читайте также: В Ивано-Франковской области нашли трипольскую фигурку быка в возрасте 6000 лет (фото)

Почему именно четыре глаза? В начале кембрия большинство животных были фильтраторами или пассивными обитателями дна, и способность видеть хищников со всех сторон давала огромное преимущество. Позже, когда предки позвоночных перешли к активному хищническому образу жизни, потребность в дополнительных верхних глазах уменьшилась, и они эволюционировали в нейроэндокринный орган.

Генетические и эмбриологические данные современных позвоночных также поддерживают эту теорию: у зародышей рыб, амфибий, птиц и млекопитающих на ранних стадиях развития появляются зачатки речных дополнительных глазных структур.

Напомним, в Израиле была найдена древняя печать в возрасте 2700 лет.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !