Ученые обнаружили в Канаде воду в возрасте 2,6 млрд лет: названа самой старой на планете (фото)

В 2013 году ученые сделали быстро обросшее мифами и легендами открытие: в глубокой шахте на Канадском докембрийском щите обнаружили воду, которой, по оценкам, около 2,6 миллиарда лет. Это самая старая жидкая вода, когда-либо найденная на Земле, и с тех пор ни одно другое открытие не превзошло ее по возрасту.

Об этом подробно рассказывает IFLScience, ссылаясь на интервью с главным автором исследования Барбарой Шервуд Лоллар из Университета Торонто. Вода была обнаружена в трещине на глубине почти 3 километра под поверхностью. Благодаря изоляции от внешнего мира и особой геологической среде она сохранилась в жидком состоянии более 2,6 миллиарда лет — то есть с момента, когда на планете еще не было сложных форм жизни, растений или животных. Тогда Земля была совсем другой: атмосфера содержала очень мало кислорода, континенты имели другую конфигурацию, а жизнь ограничивалась простыми одноклеточными организмами.

Возраст воды определили посредством анализа благородных газов, в частности ксенона и других инертных элементов. Эти газы не вступают в химические реакции, поэтому их соотношение изотопов является надежным отражением времени. Они накапливались из окрестных горных пород и минералов именно в тот период около 2,6 миллиарда лет назад.

Барбара Шервуд Лоллар подчеркивает: эта вода не контактировала с поверхностью Земли со времен, когда жизнь была примитивной. Она находилась в полной изоляции задолго до появления первых многоклеточных организмов.

Интересно, что даже в таких экстремальных условиях вода содержит химические соединения, которые теоретически могут поддерживать жизнь микроорганизмов. Это дает основания предполагать: подземная жизнь, полностью отрезанная от солнечного света и атмосферы, могла существовать миллионы лет. Если это возможно на Земле, то аналогичные условия могут быть и на других планетах или спутниках Солнечной системы.

Однако вокруг открытия быстро возник современный интернет-миф: якобы геологи попробовали эту воду по вкусу. Барбара Шервуд Лоллар категорически это опровергает:

"Я не пила эту воду – это выдумка СМИ. Я никогда не делала этого и не стала делать".

Она объясняет, что однажды во время работы брызги воды попали ей на лицо, и она почувствовала сильный соленый привкус. По ее словам, эта вода может быть во много раз соленее морской, поэтому совершенно непригодна для питья. Ни один из участников экспедиции не пытался ее выпить — это опасно из-за высокой концентрации солей и потенциальной токсичности.

Миф о "вкушении древнейшей воды" существует уже 13 лет и до сих пор распространяется в интернете. Ученые отмечают: даже если вода теоретически стерильна, ее химический состав делает ее непригодной для человека. Барбара Шервуд Лоллар шутит, что на вопрос журналистов "Можно ли эту воду пить?" она ответила: "Нет, она будет ужасной по вкусу" — и именно из этой фразы, вероятно, родилась легенда.

Открытие 2013 года остается непревзойденным: за десять лет ни одна другая находка не обнаружила более старой жидкой воды на Земле. Оно не только расширяет наше понимание геологической истории планеты, но и дает новые подсказки о том, где может скрываться жизнь в экстремальных условиях — как на Земле, так и за ее пределами.

