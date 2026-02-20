Ученые пробурили антарктический лед и были поражены увидевшим (фото)

Международная группа ученых совершила беспрецедентное бурение в Западной Антарктиде и добралась до коренной породы под ледяным щитом. В результате удалось поднять на поверхность рекордный осадочный керн длиной 228 метров — самый длинный из когда-либо полученных в таких условиях.

Внутри образца исследователи обнаружили окаменевшие остатки морских организмов. Это свидетельствует о том, что в далеком прошлом территория, ныне покрытая многометровым льдом, была открытым океаном без ледяного покрова. Об этом пишет IFLScience.

Экспедиция работала в сложных условиях. Ученые прошли около 700 километров от ближайших антарктических станций до места бурения на ледяном хребте Крари, расположенном на границе Западно-Антарктического ледяного щита. Для достижения коренной породы применили буровую систему с горячей водой, что позволило пройти 523 метра льда. После этого команда, работая посменно, углубилась еще на 228 метров в толщу земли и вытащила керн, сформированный слоями ила и осадочных пород.

Соруководитель проекта, профессор геологии Бингемтонского университета Молли Паттерсон отметила, что ранее под ледяными щитами удавалось получать керны длиной не более 10 метров. Таким образом, нынешний результат превысил предыдущие достижения более чем на 200 метров.

Работы проводились в рамках международной программы SWAIS2C, цель которой – исследовать геологическую историю региона под шельфовым ледником Росса. Ученые стремятся выяснить, сколь значительным было таяние Западно-Антарктического ледяного щита в относительно недавнем геологическом прошлом. Новый керн может содержать прямые свидетельства того, как конец ледника реагировал на предыдущие периоды глобального потепления.

Другой соруководитель исследования Хув Хорган подчеркнул, что полученные данные помогут лучше понять, как антарктические ледники и ледяные щиты могут вести себя в будущем, если средняя глобальная температура вырастет на 2 °C по сравнению с доиндустриальным уровнем.

Несмотря на то, что место бурения расположено далеко от современного Южного океана, в образце были обнаружены фрагменты раковин и окаменелости морских существ. Исследователи объясняют это тем, что в более теплые климатические эпохи регион частично или полностью освобождался ото льда и был покрыт морем.

