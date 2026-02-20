На території Іспанії виявили середньовічний скарб: чим цікавий (фото)

На околиці історичного центру Толедо, одного з найвпливовіших міст середньовічної Іспанії, археологи під час ремонтних робіт у приватній резиденції на вулиці Bajada del Pozo Amargo виявили справжній скарб — 35 дерев’яних поліхромних панелей XIII–XIV століть. Ці панелі, приховані століттями під пізнішими шарами будівництва, дають нове уявлення про культурне та політичне життя Кастильського королівства в епоху Альфонсо X, Санчо IV і Фернандо IV.

Про відкриття повідомляє Heritage Daily. Знахідка сталася випадково: під час реконструкції будинку робітники натрапили на прихований шар старовинної деревини. Розкопки провела команда фахівців, і незабаром стало зрозуміло, що йдеться про рідкісний зразок середньовічного декоративного мистецтва. Панелі датуються періодом, коли Толедо був політичним, релігійним та інтелектуальним центром Кастилії — містом, де перетиналися християнська, мусульманська та юдейська культури.

Кожна панель прикрашена яскравими поліхромними розписами: на них зображені сцени придворного життя, лицарські поєдинки, філософські дискусії, образи монархів, дворян, вчених і воїнів. Ці сюжети є цінним свідченням того, як середньовічні майстри передавали ідеї влади, знань і лицарської честі. Поліхромні дерев’яні панелі в той час часто прикрашали стелі парадних залів, вітальні та бібліотеки елітних будинків. Багато таких творів мистецтва з часом було втрачено, знищено або використано повторно в пізніших будівлях. У цьому випадку панелі збереглися саме завдяки тому, що їх використали як основу для нової підлоги — ненавмисний захист виявився рятівним.

Читайте також: На Івано-Франківщині знайшли трипільську фігурку бика віком 6000 років (фото)

Зараз панелі перебувають у колекції музею Санта-Крус у Толедо. Фахівці проводять консерваційні роботи: стабілізують деревину, зміцнюють розписи та очищають поверхні від пізніших нашарувань. Виставка "Що приховує місто: образи середньовічного двору Толедо" у Національному археологічному музеї вже представила частину знахідки широкому загалу.

Ця знахідка має велике значення для розуміння середньовічної історії Толедо. Вона дає прямі візуальні докази існування розвиненої придворної культури, де мистецтво, політика й освіта тісно перепліталися. Зображення на панелях показують не лише естетику епохи, а й ідеологічні пріоритети правителів Кастилії — прославлення мудрості, лицарства та королівської влади.

Нагадаємо, в Ізраїлі знайшли древню печатку віком 2700 років.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!