У Сахарі виявили унікальну скамʼянілість динозавра віком 66 мільярдів років (фото)

В одній із найсуворіших і найменш досліджених пустель планети — Сахарі — палеонтологи виявили абсолютно новий вид спинозавра, який отримав назву Spinosaurus mirabilis ("чудова шипоподібна ящірка"). Його череп прикрашав вражаючий гребінь у формі шаблі — така риса раніше не зустрічалася в жодного відомого представника родини спинозаврид.

Про відкриття пише Science Alert. Скам’янілості знайшли в глибинних районах Нігеру — за сотні кілометрів від найближчого сучасного океану чи великої водойми. Це робить знахідку особливо важливою: раніше рештки спинозаврів переважно виявляли в прибережних відкладеннях, що підкріплювало теорію про їхній напівводний спосіб життя. Натомість Spinosaurus mirabilis жив далеко від моря, ймовірно, у лісистій місцевості з річками та озерами.

Команда на чолі з Полом Серено з Чиказького університету описує нового спинозавра як своєрідну "пекельну чаплю". Завдяки міцним ногам він міг заходити у воду глибиною до двох метрів, але більшу частину часу проводив на мілководді, полюючи на рибу. Його зуби, що щільно зчіплюються, нагадують крокодилячі — ідеальний інструмент для ловлі слизької здобичі.

Найяскравіша особливість — гребінь на черепі у формі шаблі. Палеохудожники зобразили його покритим яскравим кератиновим чохлом, можливо, з контрастним забарвленням — подібно до дзьоба тукана чи гребеня какаду. Вчені поки не знають точного призначення цієї структури, але припускають, що вона слугувала для візуальної комунікації: приваблення партнера, демонстрації статусу чи залякування суперників.

Під час експедиції один із учасників створив 3D-моделі кісток прямо посеред пустелі, використовуючи сонячні панелі для живлення ноутбука. Саме тоді команда остаточно усвідомила масштаб відкриття: перед ними був не просто ще один спинозавр, а абсолютно новий вид із унікальним гребенем і нетиповим для родини середовищем проживання.

Знахідка підтверджує, що спинозаври були набагато різноманітнішими, ніж вважалося раніше. Вони не обмежувалися лише прибережними зонами, а освоювали внутрішні лісисті та річкові ландшафти Африки. Spinosaurus mirabilis стає важливим доказом адаптивності цих динозаврів і водночас ставить нові питання: як саме гребінь впливав на їхню поведінку, соціальну структуру та еволюцію?

