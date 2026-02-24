Вчені знайшли в Англії медальйон, який був подарунком Генріха VIII Катерині Арагонській (фото)

У 2019 році пошуковець Чарлі Кларк знайшов у Ворвікширі золотий медальйон у формі серця, який належав до епохи Тюдорів. Ця рідкісна коштовність змусила істориків по-новому подивитися на особисте життя Генріха VIII та його перший шлюб з Катериною Арагонською.

Про це пише Independent. На лицьовій стороні медальйона під трояндою Тюдорів та гранатом — емблемою іспанського роду Катерини — були викарбувані переплетені ініціали "H" і "K" та французьке слово "Toujours", що означає "завжди". У культурі пізнього середньовіччя та Ренесансу такі монограми символізували шлюб, вірність або глибоку особисту відданість. Повідомлення на медальйоні мало інтимний, а не офіційний характер.

У перші роки шлюбу Генріх і Катерина справді були близькими. Вона завагітніла вже через кілька місяців після весілля і в січні 1511 року народила сина — принца Генрі. На жаль, дитина прожила менше двох місяців. Того ж року королівське подружжя подорожувало Мідлендсом, включно з Ворвікширом, де через століття знайшли медальйон. Це дає підстави припускати, що кулон міг бути створений саме на честь народження довгоочікуваного спадкоємця, а згодом став болісним нагадуванням про втрату.

Королівські інвентарні списки після смерті Генріха в 1547 році перераховують майже 4000 предметів із золота, срібла та коштовного каміння. Декілька з них мали схожі ініціали та мотиви серця. Генріх VIII особисто цікавився дизайном ювелірних виробів і замовляв розкішні речі для свого двору. Збережені малюнки Ганса Гольбейна Молодшого, який працював при дворі в 1530-х роках, показують, наскільки тісно мистецтво було пов’язане з королівським смаком і статусом.

Медальйон виявився вражаючим за розмірами та якістю: виготовлений із 24-каратного золота, вагою 317 грамів і з ланцюжком довжиною понад 40 сантиметрів. Британський музей придбав його за 3,5 мільйона фунтів (понад 4,6 мільйона доларів), щоб включити до національної колекції.

Деякі історики припускають, що кулон міг бути присвячений заручинам принцеси Марії в 1518 році або створений до знаменитого саміту 1520 року на "Полі золотої тканини" з французьким королем Франциском I. Однак поєднання троянди Тюдорів, граната Арагону та слова "Toujours" найсильніше вказує на глибоко особистий, романтичний сенс — символ надії на щасливий шлюб і спільне майбутнє.

Пізніше Катерина Арагонська стала центральною фігурою в одній із найтрагічніших сторінок європейської історії. Спроба Генріха анулювати їхній шлюб призвела до розриву з Римом, початку Реформації в Англії та драматичних подій у житті королівського двору. Після років ізоляції та розлуки з дочкою Марією Катерина померла в 1536 році. Але медальйон нагадує про інший, ранній етап їхнього шлюбу — час надії, прихильності та єдності, коли Генріх і Катерина ще вірили в спільне майбутнє.

Знахідка не стирає з пам’яті політичні амбіції, жорстокість і драматичні рішення Генріха VIII, але додає людського виміру його історії. Кулон свідчить, що навіть у житті найсуперечливішого монарха Англії були моменти щирої любові та близькості.

