Ученые нашли в Англии медальон, который был подарком Генриха VIII Екатерине Арагонской (фото)

В 2019 году поисковик Чарли Кларк нашел в Уорвикшире золотой медальон в форме сердца, принадлежавший эпохе Тюдоров. Эта редкая ценность заставила историков по-новому взглянуть на личную жизнь Генриха VIII и его первый брак с Екатериной Арагонской.

Об этом пишет Independent. На лицевой стороне медальона под розой Тюдоров и гранатом - эмблемой испанского рода Екатерины - были отчеканены переплетенные инициалы "H" и "K" и французское слово "Toujours", что означает "всегда". В культуре позднего средневековья и Ренессанса такие монограммы символизировали брак, верность или глубокую личную преданность. Сообщение на медальоне носило интимный, а не официальный характер.

В первые годы брака Генрих и Екатерина действительно были близки. Она забеременела уже через несколько месяцев после свадьбы и в январе 1511 родила сына — принца Генри. К сожалению, ребенок прожил менее двух месяцев. В том же году королевские супруги путешествовали по Мидлендсу, включая Уорвикшира, где спустя столетия нашли медальон. Это дает основания предполагать, что кулон мог быть создан именно в честь рождения долгожданного наследника, а впоследствии стал мучительным напоминанием об утрате.

Королевские инвентарные списки после смерти Генриха в 1547 году перечисляют около 4000 предметов из золота, серебра и драгоценных камней. Несколько из них имели схожие инициалы и мотивы сердца. Генрих VIII лично интересовался дизайном ювелирных поделок и заказывал роскошные вещи для своего двора. Сохранившиеся рисунки Ганса Гольбейна Младшего, работавшего при дворе в 1530-х годах, показывают, насколько тесно искусство было связано с королевским вкусом и статусом.

Медальон оказался поразительным по размерам и качеству: изготовлен из 24-каратного золота, весом 317 граммов и с цепочкой длиной более 40 сантиметров. Британский музей приобрел его за 3,5 миллиона фунтов (свыше 4,6 миллиона долларов), чтобы включить в национальную коллекцию.

Читайте также: В Ивано-Франковской области нашли трипольскую фигурку быка в возрасте 6000 лет (фото)

Некоторые историки предполагают, что кулон мог быть посвящен помолвке принцессы Марии в 1518 году или создан к знаменитому саммиту 1520 года на "Поле золотой ткани" с французским королем Франциском I. Однако сочетание розы Тюдоров, граната Арагона и слова "Toujours" сильнее всего в романе счастливый брак и общее будущее.

Позже Екатерина Арагонская стала центральной фигурой в одной из самых трагических страниц европейской истории. Попытка Генриха аннулировать их брак привела к разрыву с Римом, началу Реформации в Англии и драматическим событиям в жизни королевского двора. После лет изоляции и разлуки с дочерью Марией Екатерина скончалась в 1536 году. Но медальон напоминает о другом, раннем этапе их брака — времени надежды, благосклонности и единства, когда Генрих и Екатерина еще верили в общее будущее.

Находка не стирает из памяти политические амбиции, жестокость и драматические решения Генриха VIII, но придает человеческое измерение его истории. Кулон свидетельствует, что даже в жизни самого противоречивого монарха Англии были моменты искренней любви и близости.

Напомним, в Израиле была найдена древняя печать в возрасте 2700 лет.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !