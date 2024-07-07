Не мають відповідників в російській мові: названо українські слова, які не зрозуміє ворог

В українській мові є певні слова та вирази, які зрозуміють лише справжні українці, і які не вдасться розшифрувати ворогу без відповідної підготовки. Наша мова багата й мелодійна, тому важливо регулярно збагачувати свій словниковий запас цікавими словами.

Мовознавці склали список слів, які можуть збити ворога з пантелику. Які саме лексеми не мають аналогів у російській мові розповідає OBOZ.UA.

Однією з характерних рис української мови є спосіб утворення назв місць та предметів. Наприклад, у російській мові немає однослівного відповідника до слова "книгарня", можна лише сказати "книжный магазин". Подібні словоформи з закінченнями -арня чи -ярня вживаються для створення назв різних магазинів та закладів:

винарня – винный магазин;

броварня – пивной завод;

сироварня – сыроваренный завод.

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В українській мові існує красиве слово "вирій", яке означає місце, куди відлітають птахи. Ворог не зрозуміє його значення і, ймовірно, не зможе вимовити без акценту. У російській мові немає такого слова, там говорять, що птахи летять у теплі краї.

Автентичними є також слова, такі як залізниця та шахівниця. Відповідника українському слову нівроку також важко знайти. Як варіант, можна сказати "ничего себе" або "неплохо".

Росіяни ніколи не здобудуть перемогу, бо навіть слова такого у них немає (победю? побежу?). Українському "переможу" відповідає вислів "одержу перемогу".

Часто до одного російського слова можна знайти багато наших відповідників:

болтать – балакати, гомоніти, гуторити, патякати; мотляти, теліпати;

включать – заводити, включати; зараховувати; вмикати;

масло – масло (вершкове); олія; мастило;

открывать – відчиняти (двері, вікно); відкривати (збори); винаходити (нові засоби лікування); розплющувати (очі); розгортати (книжку); відкорковувати (пляшку);

разойтись, расходиться – розійтись, розходитись; розцуратись, розсваритись; різнитись; не погоджуватися; розпалитися; розсохнутись; розминутись.

Також ворог навряд чи зрозуміє значення таких слів, як бентежити, натякати, добродій, митець, обіруч.

Нагадаємо, раніше ми писали про українські слова, які помилково вважають суржиком.

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