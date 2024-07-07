Не имеют аналогов в русском языке: названы украинские слова, которые не поймет враг

В украинском языке есть определенные слова и выражения, которые поймут только настоящие украинцы, и которые не удастся расшифровать врагу без соответствующей подготовки. Наш язык богат и мелодичен, поэтому важно регулярно обогащать свой словарный запас интересными словами.

Языковеды составили список слов, которые могут сбить врага с толку. Какие именно лексемы не имеют аналогов в русском языке рассказывает OBOZ.UA.

Одной из характерных черт украинского языка является способ образования названий мест и предметов. Например, в русском языке нет однословного аналога к слову "книгарня", можно только сказать "книжный магазин". Подобные словоформы с окончаниями -арня или -ярня употребляются для создания названий различных магазинов и заведений:

винарня – винный магазин;

броварня – пивной завод;

сироварня – сыроваренный завод.

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В украинском языке существует красивое слово "вирій", которое означает место, куда улетают птицы. Враг не поймет его значение и, вероятно, не сможет произнести без акцента. В русском языке нет такого слова, там говорят, что птицы улетают в теплые края.

Аутентичными являются также слова, такие как "залізниця" и "шахівниця". Соответствия украинскому слову "нівроку" также трудно найти. Как вариант, можно сказать "ничего себе" или "неплохо".

Россияне никогда не одержат победу, потому что даже слова такого у них нет (победю? побежу?). Украинскому "переможу" соответствует выражение "одержу победу".

Часто к одному русскому слову можно найти много наших соответствий:

болтать – балакати, гомоніти, гуторити, патякати; мотляти, теліпати;

включать – заводити, включати; зараховувати; вмикати;

масло – масло (вершкове); олія; мастило;

открывать – відчиняти (двері, вікно); відкривати (збори); винаходити (нові засоби лікування); розплющувати (очі); розгортати (книжку); відкорковувати (пляшку);

разойтись, расходиться – розійтись, розходитись; розцуратись, розсваритись; різнитись; не погоджуватися; розпалитися; розсохнутись; розминутись.

Также враг вряд ли поймет значение таких слов, как "бентежити", "натякати", "добродій", "митець", "обіруч".

Напомним, ранее мы писали об украинских словах, которые ошибочно считают суржиком.

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