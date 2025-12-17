На территории Турции обнаружили статую Гестии в возрасте 2000 лет (фото)

Во время археологических исследований на территории античного города Метрополис, расположенного на западе современной Турции, ученые обнаружили мраморную голову женской статуи, датированную эллинистическим временем. Находка стала ценным свидетельством развития местной скульптуры и религиозных представлений жителей региона более двух тысяч лет назад.

Артефакт был найден в ходе раскопок, возглавляемых профессором Сердаром Айбеком с кафедры археологии университета Докуз Эйлюль. Исследования Метрополиса продолжаются с 1989 года и осуществляются в рамках государственной программы Министерства культуры и туризма Турции под названием "Наследие для будущего". Об этом пишет Arkeonews.

Неожиданно для исследователей главу статуи обнаружили не в храме или административном здании, а на участке, идентифицируемом как коммерческий объект. Это свидетельствует о том, что культовые образы в античном городе присутствовали не только в сакральных пространствах, но и в местах торговли и общественной активности, играя важную роль в повседневной жизни.

Стилистическое изучение находки позволило отнести ее к эллинистическому периоду – примерно между 323 и 31 годами до нашей эры. По словам Айбека, характерная прическа, пропорции лица и стремление к реалистическому воспроизведению черт полностью соответствуют художественным канонам той эпохи.

Скульптура была изготовлена из двух отдельных мраморных фрагментов, соединявшихся металлическими креплениями. Такая техника широко применялась при создании крупных монументальных изваяний, поскольку обеспечивала прочность конструкции и точность соединения элементов. Размеры головы дают основания полагать, что она являлась частью значительной по масштабу фигуры.

После тщательной очистки реставраторкой Дидем Танер стало заметно, что зрачки глаз были специально выдолблены во время резьбы. Аналогии с античными скульптурами из Греции позволяют предположить, что эти полости могли содержать вставки из стекла или цветного камня, которые создавали эффект "живого взгляда" и изменялись в зависимости от освещения.

На основе совокупности признаков исследователи выдвинули гипотезу, что глава может изображать Гестию - греческую богиню домашнего очага, порядка и гражданского единства. Ее культ был особенным, ведь сосредотачивался не на мифологических сказах, а на ритуальной практике и символике непрерывности жизни сообщества. В общественном пространстве Гестию часто связывали с булеутерионом – зданием городского совета, где поддерживали вечный огонь как знак стабильности полиса.

Ранее в Метрополисе уже находили мраморный торс в здании совета, которое археологи также интерпретировали как изображение Гестии. По словам Айбека, пропорции недавно найденной головы хорошо согласуются с этим фрагментом, что усиливает предположение об их общем происхождении.

Читайте также: В Шотландии нашли заброшенный королевский замок в возрасте 700 лет

Чтобы представить первоначальный вид скульптуры, реставратор Танер Озгюр подготовил экспериментальную визуализацию, которая демонстрирует возможную форму полной фигуры, отделку мрамора и игру света на отполированной поверхности.

В греческой традиции Гестия считалась старшей дочерью Кроноса и Реи и входила в пантеон двенадцати олимпийских богов. Каждый домашний очаг был посвящен именно ей, а государственные жертвоприношения обычно начинались и завершались в ее честь. Вечный огонь в городах символизировал целостность общества, а его угасание воспринималось как признак упадка.

Если дальнейшие исследования подтвердят, что найденная статуя действительно изображает Гестию, это станет важным свидетельством того, что Метрополис в сложные эллинистические времена особо подчеркивал ценности порядка, традиции и общей ответственности. Сам город имеет чрезвычайно древнюю историю, берущую начало еще с неолита. Впоследствии оно превратилось в значительный ионийский центр, где сохранились театры, бани, административные здания и святилища, ярко иллюстрирующие многовековой культурный диалог между местными анатолийскими традициями и греческим миром.

Ранее мы рассказывали, что ученые совершили невероятное открытие в Перу.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !