На території Туреччини виявили статую Гестії віком 2000 років (фото)

Під час археологічних досліджень на території античного міста Метрополіс, розташованого на заході сучасної Туреччини, науковці виявили мармурову голову жіночої статуї, датовану елліністичною добою. Знахідка стала цінним свідченням розвитку місцевої скульптури та релігійних уявлень мешканців регіону понад дві тисячі років тому.

Артефакт був знайдений у ході розкопок, які очолює професор Сердар Айбек з кафедри археології університету Докуз Ейлюль. Дослідження Метрополіса тривають із 1989 року та нині здійснюються в межах державної програми Міністерства культури й туризму Туреччини під назвою "Спадщина для майбутнього". Про це пише Arkeonews.

Неочікувано для дослідників голову статуї виявили не в храмі чи адміністративній будівлі, а на ділянці, яку ідентифікують як комерційний об’єкт. Це свідчить про те, що культові образи в античному місті були присутні не лише в сакральних просторах, а й у місцях торгівлі та громадської активності, відіграючи важливу роль у повсякденному житті.

Стилістичне вивчення знахідки дозволило віднести її до елліністичного періоду — приблизно між 323 і 31 роками до нашої ери. За словами Айбека, характерна зачіска, пропорції обличчя та прагнення до реалістичного відтворення рис повністю відповідають художнім канонам тієї епохи.

Скульптура була виготовлена з двох окремих мармурових фрагментів, які з’єднувалися металевими кріпленнями. Така техніка широко застосовувалася під час створення великих монументальних статуй, оскільки забезпечувала міцність конструкції та точність з’єднання елементів. Розміри голови дають підстави вважати, що вона була частиною значної за масштабом фігури.

Після ретельного очищення реставраторкою Дідем Танер стало помітно, що зіниці очей були спеціально видовбані під час різьблення. Аналогії з античними скульптурами з Греції дозволяють припустити, що ці порожнини могли містити вставки зі скла або кольорового каменю, які створювали ефект "живого погляду" та змінювалися залежно від освітлення.

На основі сукупності ознак дослідники висунули гіпотезу, що голова може зображати Гестію — грецьку богиню домашнього вогнища, порядку та громадянської єдності. Її культ був особливим, адже зосереджувався не на міфологічних оповідях, а на ритуальній практиці та символіці безперервності життя спільноти. У громадському просторі Гестію часто пов’язували з булеутеріоном — будівлею міської ради, де підтримували вічний вогонь як знак стабільності полісу.

Раніше в Метрополісі вже знаходили мармуровий торс у будівлі ради, який археологи також інтерпретували як зображення Гестії. За словами Айбека, пропорції нещодавно знайденої голови добре узгоджуються з цим фрагментом, що підсилює припущення про їхнє спільне походження.

Щоб краще уявити первісний вигляд скульптури, реставратор Танер Озгюр підготував експериментальну візуалізацію, яка демонструє можливу форму повної фігури, обробку мармуру та гру світла на відполірованій поверхні.

У грецькій традиції Гестія вважалася старшою дочкою Кроноса й Реї та входила до пантеону дванадцяти олімпійських богів. Кожне домашнє вогнище було присвячене саме їй, а державні жертвоприношення зазвичай починалися і завершувалися на її честь. Вічний вогонь у містах символізував цілісність громади, а його згасання сприймалося як ознака занепаду.

Якщо подальші дослідження підтвердять, що знайдена статуя дійсно зображає Гестію, це стане важливим свідченням того, що Метрополіс у складну елліністичну добу особливо наголошував на цінностях порядку, традиції та спільної відповідальності. Саме місто має надзвичайно давню історію, що бере початок ще з неоліту. Згодом воно перетворилося на значний іонійський центр, де збереглися театри, лазні, адміністративні будівлі та святилища, які яскраво ілюструють багатовіковий культурний діалог між місцевими анатолійськими традиціями та грецьким світом.

