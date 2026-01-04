Такого не відбувалось вже десятки мільйонів років: вчені помітили в Амазонії нові зміни клімату (фото)

Дослідники з Каліфорнійського університету в Берклі (США) оголосили про тривожні зміни у кліматі Амазонії: тропічні ліси регіону вже зараз входять у новий "гіпертропічний" стан — спекотніший і посушливіший, ніж будь-який сучасний тропічний клімат. Цей режим, за даними аналізу 30-річних спостережень, не існував на планеті з часів 10–40 мільйонів років тому, коли Земля була значно теплішою.

Результати опубліковано в журналі Nature 10 грудня 2025 року. Про це пише Daily Mail.

Що таке "гіпертропічний" клімат?

Вчені ввели цей термін для опису умов, де температура перевищує 99-й перцентиль історичних тропічних показників, а посухи стають частішими, тривалішими та інтенсивнішими. Зазвичай сухий сезон в Амазонії триває з липня по вересень, приносячи спеку. Але глобальне потепління подовжує його, додаючи екстремальні "гарячі посухи" — комбінацію спеки та дефіциту вологи в ґрунті.

Провідний автор дослідження, професор географії Джефф Чемберс, який вивчає Амазонію з 1993 року (співпрацюючи з Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia в Манаусі), пояснює: "Коли трапляються ці гарячі посухи, це клімат гіпертропічного лісу — за межами сучасного тропічного. Сучасні посухи — провісники майбутнього, дають шанс зрозуміти реакцію лісів".

Читайте також: У Шотландії знайшли покинутий королівський замок віком 700 років

Наслідки для дерев і планети

Амазонія — найбільший наземний поглинач CO₂, який вбирає більше вуглецю, ніж будь-який інший біом. Масова загибель дерев може перетворити її на джерело викидів, прискоривши глобальне потепління.

"Усе залежить від нас. Якщо викидати парникові гази безконтрольно, гіпертропічний клімат настане швидше", — наголошує Чемберс. При помірних сценаріях (зниження викидів) процес сповільниться, зберігаючи Амазонію як вуглецевий sink.

Ця знахідка — "тривожний дзвіночок" кліматичної кризи, яка вже змінює "легені планети". Дослідники закликають до негайних дій: обмеження викидів, захист лісів від вирубки та моніторинг посух. Без цього до 2100 року Амазонія може втратити ключову роль у стабілізації клімату.

Нагадаємо, на Майорці виявили затонуле судно віком 1700 років.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!