Сміливо використовуйте: названо українські слова, які помилково вважають суржиком

Не кожен термін, що нагадує російське слово, є запозиченням або суржиком. Багато з таких слів мають давнє праслов’янське коріння.

Команда UAportal спільно з ТСН пояснює, які слова не потрібно оминати у звичайних розмовах, адже вони є частиною української мови.

Які слова насправді не належать до суржика, а є українськими

Строїти. Цей термін має коріння від праслов’янського слова srtojь, що означає "порядок" і зустрічається в багатьох індоєвропейських мовах, включаючи українську.

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Многий. Багато хто знає вітання "многая літа". Це слово походить з праслов’янської мови й також присутнє у багатьох східнослов’янських мовах.

Рихлий – описує щось, що втратило свою свіжість або еластичність, як-от рихла шкіра. Це слово є частиною лексики східноєвропейських мов і також зустрічається у польській, голландській, словацькій та чеській мовах.

Давити, що означає тиснути, є словом, яке перейшло до багатьох сучасних східноєвропейських мов з праслов’янської. Від нього походить чимало похідних слів, таких як давка, давитися, давило.

Празник – це старовинний термін, яким наші предки позначали день відпочинку. Також словом "празний" у минулому описували нероб.

Інтерес. Походить від латинського interesse, що означає мати значення або бути цікавим. В українську мову це слово прийшло через німецьку та польську.

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