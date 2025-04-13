Перші літери людства: вчені розкрили таємницю походження найдавнішого алфавіту

Сьогодні у світі існує величезна кількість писемних систем і алфавітів. Цей геніальний винахід дозволив людству зберігати знання, передавати досвід і фіксувати події минулого. Проте, попри його значущість, походження алфавіту досі оповите таємницею.

Достеменно невідомо, де й коли саме виникла перша система букв. Довгий час дослідники вважали, що перший алфавіт з’явився приблизно 3900 років тому на території сучасного Єгипту. Але нова археологічна знахідка в Сирії може змінити цю версію, оскільки свідчить про ще давніше походження письма – щонайменше на п’ять століть раніше.

Дослідники з Університету Джона Гопкінса зробили відкриття, що може переглянути загальноприйняту версію про найстаріший алфавіт. Як повідомляє LiveScience, знайдені на півночі Сирії глиняні циліндри містять символи, які, ймовірно, є частиною найдавнішої алфавітної системи, відомої на сьогодні.

Згідно з даними радіовуглецевого аналізу, ці написи датуються приблизно 2400 роком до нашої ери – тобто вони майже на 500 років старші, ніж відоме досі протосинайське письмо, яке вважалося найдавнішим.

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Протосинайський алфавіт більше не найдавніший? Нові знахідки ставлять під сумнів усталену теорію

Досі вважалося, що найдавнішою підтвердженою алфавітною системою є протосинайське письмо, створене близько чотирьох тисяч років тому ханаанськими працівниками в Єгипті. Саме ця форма письма згодом еволюціонувала у фінікійський алфавіт, який став основою для численних мов, включаючи грецьку, іврит та латиницю. Однак нещодавні відкриття змушують вчених переглянути цю гіпотезу.

Археологічна сенсація в Сирії

У листопаді 2024 року археологи виявили чотири глиняні циліндри в районі Умм-ель-Марра, що на півночі Сирії поблизу Алеппо. На артефактах зафіксовано символи, які можуть належати до ранньої форми алфавітного письма. Як зазначив археолог Гленн Шварц з Університету Джона Гопкінса, ці написи можуть бути старшими за протосинайські тексти та відкривають нові горизонти для вивчення витоків писемності. За його словами, є підстави вважати, що алфавітні системи могли існувати ще до того, як з’явилися в Єгипті.

Теорія про те, що алфавіти формувалися в різних куточках стародавнього світу незалежно один від одного, поступово набуває популярності. Раніше загальноприйнятою була думка, що інші давні системи, такі як шумерський клинопис або єгипетські ієрогліфи, не мали ознак алфавітності – вони були радше логографічними чи складовими, де символи позначали цілі слова або склади, а не окремі звуки.

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Протосинайське письмо, визнане важливою віхою у розвитку систем письма, довгий час вважалося найпершим справжнім алфавітом, що став прародичем для грецької та фінікійської абетки. Але останні сирійські знахідки змушують сумніватися в його винятковому статусі.

Філіпа Стіл, лінгвістка з Кембриджського університету, звертає увагу на те, що хоча символи з Умм-ель-Марри можуть бути частиною письмової системи, наразі бракує доказів, які б дозволили точно ідентифікувати їх як елементи повноцінного алфавіту. Для остаточного висновку, за її словами, потрібне глибше вивчення структури цих написів.

Чи був алфавіт поширенішим, ніж ми уявляли: науковці коментують нові знахідки

Сільвія Феррара, фахівчиня з філології Болонського університету, в інтерв’ю LiveScience зауважила, що самі ідеї та принципи письма могли розповсюджуватися значно ширше, ніж це підтверджується сучасними археологічними даними. Вона не вважає дивним той факт, що алфавітна система могла з’явитися на пів тисячоліття раніше, ніж це вважалося раніше, хоча саме місце знахідки в Сирії стало для неї неочікуваним. Це дає підстави вважати, що культура письма могла бути значно поширенішою, ніж вважалося раніше.

Головне питання, яке постає після відкриття, – чи є виявлені символи дійсно алфавітними. Лінгвістка з Кембриджа Філіпа Стіл зазначає, що хоча деякі знаки на глиняних циліндрах з Умм-ель-Марри мають схожість із символами протосинайської писемності, їх замало для однозначного висновку. Щоб підтвердити, що це повноцінна алфавітна система, необхідно провести додаткові дослідження та знайти більше артефактів.

Дослідники сподіваються, що подальші археологічні розкопки разом із сучасними методами аналізу допоможуть встановити, які саме типи письма використовувалися в давній Сирії та сусідніх цивілізаціях.

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