Вчені знайшли 'загублене місто' під пірамідами Гізи у Єгипті

Нещодавно група дослідників зробила сенсаційну заяву, заявивши, що під пірамідами Гізи в Єгипті вони виявили "загублене місто". Якщо це підтвердиться, відкриття може повністю змінити наше розуміння походження цих пам'яток.

Італійські та шотландські археологи стверджують, що радіолокаційні технології дозволили їм побачити складні структури на глибині понад один кілометр під землею. Про це пише The Sun.

Багато вчених сумніваються в достовірності цього відкриття, деякі навіть називають його "фейковими новинами". Проте команда дослідників зробила ще одну шокуючу заяву: вони переконані, що піраміди, які традиційно вважаються віком близько 4500 років, насправді були побудовані 38 тисяч років тому.

Дослідники також заявили, що підземні структури, які вони виявили, мають таку саму давність. Крім того, вони шокували наукову спільноту ще однією теорією: за їхніми словами, цивілізацію, яка побудувала піраміди, знищив потоп, спричинений астероїдом, близько 12 тисяч років тому. За цією версією, піраміди стали єдиною мегаструктурою, що пережила цю катастрофу.

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Археолог Мей з міжнародної дослідницької групи зазначив, що певні блоки біля входу у Велику піраміду мають явні ознаки водної ерозії. Це, за його словами, вказує на те, що частина піраміди була затоплена в давнину. Також він звернув увагу на товсту соляну кірку всередині піраміди, яку вважає ще одним доказом того, що будівля пережила величезну океанську повінь.

Однак експерт із Єгипту Захі Хавасс заперечує ці твердження, стверджуючи, що ознаки ерозії є результатом природного вивітрювання, а соляні кірки утворились всередині самих вапняків, а не через повінь.

Незважаючи на ці суперечки, Мей і його команда впевнені, що їхнє відкриття є важливим і загадковим свідченням справжнього походження пірамід. Їхні попередні заяви про існування під пірамідами Гізи великого підземного міста з колоннами, системою водопостачання та коридорами викликали великий резонанс у науковому світі, хоча багато вчених залишаються скептичними щодо цих відкриттів.

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