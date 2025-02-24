Скарби древнього світу: знайдено гробницю фараона, яка залишалася таємницею понад століття

У Єгипті археологи виявили гробницю царя Тутмоса II, який правив у долині Нілу між 1492 та 1479 роками до н. е. Це перше відкриття царського поховання за останні 100 років – з часів сенсаційної знахідки гробниці Тутанхамона у 1922 році.

Про це повідомляє CBS News. Гробницю Тутмоса II вдалося знайти завдяки спільній єгипетсько-британській археологічній експедиції в районі гори Фіви, що розташована на захід від Луксора, неподалік Долини царів. За даними Міністерства туризму та старожитностей Єгипту, роботи проводилися на території гробниці №C4.

Вхід до поховання та головний прохід були виявлені ще у 2022 році, після чого дослідники розпочали ретельні внутрішні розкопки. Генеральний секретар Вищої ради старожитностей Єгипту доктор Мохамед Ісмаїл Халед зазначив, що спочатку археологи припускали, що поховання належить одній із дружин фараона. Адже неподалік уже були знайдені гробниці дружин царя Тутмоса III та цариці Хатшепсут.

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У ході подальших розкопок та дослідження артефактів археологи отримали нові докази, які дозволили встановити справжнього власника гробниці – ним виявився цар Тутмос II. За однією з версій, саме його дружина та зведена сестра, цариця Хатшепсут, організувала поховання фараона.

Доктор Мохамед Ісмаїл Халед зазначив, що на уламках алебастрових посудин, знайдених серед руїн, містяться написи з ім’ям Тутмоса II, де він згадується як "померлий цар". Також там було виявлено ім'я його дружини Хатшепсут. Ці свідчення допомогли підтвердити, що саме Тутмос II є власником цієї гробниці.

Доктор Халед охарактеризував цю знахідку як одну з найзначущіших археологічних відкриттів останніх років. Виявлені артефакти є цінним доповненням до загальної картини історії регіону та правління фараона Тутмоса II.

Цікаво, що мумію Тутмоса II було знайдено ще у XIX столітті, оскільки через століття після його смерті тіло фараона перепоховали в іншому місці після розграбування первісної гробниці. Сьогодні ця мумія є одним із найважливіших експонатів Каїрського музею старожитностей.

Стан гробниці до та після розбору завалів. Джерело: facebook.com/tourismandantiq

На жаль, сама гробниця збереглася у вкрай поганому стані. Крім того, що її пограбували ще в давнину, вона також зазнала значних пошкоджень через підтоплення під час повеней. В результаті більшість її оригінального вмісту була або втрачена, або перенесена в інші місця.

Нагадаємо, раніше дослідники відтворили аромат стародавніх мумій.

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