Має унікальну екосистему: науковці відкрили секрет найглибшої печери у світі

Печера Верьовкіна, розташована в масиві Арабіка на Західному Кавказі, входить до числа найглибших у світі. Це вкрай небезпечне місце, де у непідготовлених людей майже немає шансів вижити.

Як пише еволюційний біолог Скотт Треверс у своїй колонці для Forbes, глибина печери досягає 2212 метрів. Щоб дослідити її повністю, знадобилося кілька десятиліть і майже 30 експедицій.

Першими цю печеру відкрили російські спелеологи у 1968 році. Однак лише у 2000-х роках команда Перово-Спелео відновила дослідження, відкривши справжню глибину Верьовкіної.

За словами Треверса, спуск у печеру – це складне та ризиковане випробування. Дослідникам доводиться долати систему вертикальних шахт, небезпечних ям і вузьких проходів. Кожна нова ділянка вимагає ретельного вивчення перед тим, як рухатися далі.

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На жаль, не всім вдалося вибратися з Верьовкіної. У 2018 і 2021 роках у печері знайшли тіла російських дайверів, які спускалися по одному. Один із них загинув під час повені, інший – через переохолодження.

Також у 2018 році група дослідників разом із фотографом National Geographic Роббі Шоуном ледь не загинула, коли раптовий потік води затопив печеру.

Проте її глибина – не єдина унікальна особливість. У Верьовкіній мешкають дивовижні організми, які пристосувалися до життя в повній темряві та екстремальному холоді.

Нагадаємо, археологи виявили у Лондоні руїни римської базиліки віком 2000 років.

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