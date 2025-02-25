Имеет уникальную экосистему: ученые открыли секрет глубочайшей пещеры в мире

Пещера Веревкина, расположенная в массиве Арабика на Западном Кавказе, входит в число самых глубоких в мире. Это очень опасное место, где у неподготовленных людей почти нет шансов выжить.

Как пишет эволюционный биолог Скотт Треверс в своей колонке для Forbes, глубина пещеры достигает 2212 метров. Чтобы исследовать ее полностью, понадобилось несколько десятилетий и около 30 экспедиций.

Первыми эту пещеру открыли русские спелеологи в 1968 году. Однако только в 2000-х годах команда Перово-Спелео возобновила исследование, открыв подлинную глубину Веревкиной.

По словам Треверса, спуск в пещеру – это сложное и рискованное испытание. Исследователям приходится преодолевать систему вертикальных шахт, опасных ям и узких проходов. Каждый новый участок требует тщательного изучения перед тем, как двигаться дальше.

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К сожалению, не всем удалось выбраться из Веревкиной. В 2018 и 2021 годах в пещере нашли тела спускавшихся по одному тела российских дайверов. Один из них погиб во время наводнения, другой из-за переохлаждения.

Также в 2018 году группа исследователей вместе с фотографом National Geographic Робби Шоуном чуть не погибла, когда внезапный поток воды затопил пещеру.

Однако ее глубина – не единственная уникальная особенность. В Веревкиной обитают удивительные организмы, приспособившиеся к жизни в полной темноте и экстремальном холоде.

Напомним, археологи обнаружили в Лондоне развалины римской базилики в возрасте 2000 лет.

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