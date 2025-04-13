Первые буквы человечества: ученые раскрыли тайну происхождения древнейшего алфавита

Сегодня в мире существует множество письменных систем и алфавитов. Это гениальное изобретение позволило человечеству сохранять знания, передавать опыт и фиксировать события прошлого. Однако, несмотря на его значимость, происхождение алфавита до сих пор окутано тайной.

Доподлинно неизвестно, где и когда возникла первая система букв. Долгое время исследователи полагали, что первый алфавит появился около 3900 лет назад на территории современного Египта. Но новая археологическая находка в Сирии может изменить эту версию, поскольку свидетельствует о еще более древнем происхождении письма – не менее пяти веков раньше.

Исследователи из Университета Джона Хопкинса сделали открытие, что может просмотреть общепринятую версию о старейшем алфавите. Как сообщает LiveScience, найденные на севере Сирии глиняные цилиндры содержат символы, вероятно, являющиеся частью древнейшей алфавитной системы, известной на сегодня.

Согласно данным радиоуглеродного анализа, эти надписи датируются примерно 2400 годом до нашей эры – то есть они почти на 500 лет старше, чем известное до сих пор протосинайское письмо, которое считалось древнейшим.

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Протосинайский алфавит больше не самый старый? Новые находки ставят под сомнение устоявшуюся теорию

До сих пор считалось, что древнейшей подтвержденной алфавитной системой является протосинайское письмо, созданное около четырех тысяч лет тому назад ханаанскими работниками в Египте. Именно эта форма письма впоследствии эволюционировала в финикийский алфавит, который стал основой для многочисленных языков, включая греческий, иврит и латиницу. Однако недавние открытия заставляют учёных пересмотреть эту гипотезу.

Археологическая сенсация в Сирии

В ноябре 2024 года археологи обнаружили четыре глиняных цилиндра в районе Умм-эль-Марра на севере Сирии близ Алеппо. На артефактах зафиксированы символы, которые могут относиться к ранней форме алфавитного письма. Как отметил археолог Гленн Шварц из Университета Джона Гопкинса, эти надписи могут быть старше протосинайских текстов и открывают новые горизонты для изучения истоков письменности. По его словам, есть основания полагать, что алфавитные системы могли существовать еще до того, как появились в Египте.

Теория о том, что алфавиты формировались в разных уголках древнего мира независимо друг от друга, постепенно приобретает популярность. Ранее общепринято было мнение, что другие древние системы, такие как шумерская клинопись или египетские иероглифы, не имели признаков алфавитности – они были скорее логографическими или составляющими, где символы обозначали целые слова или слоги, а не отдельные звуки.

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Протосинайское письмо, признанное важной вехой в развитии систем письма, долгое время считалось первым настоящим алфавитом, ставшим прародителем для греческого и финикийского алфавита. Но последние сирийские находки заставляют сомневаться в его исключительном статусе.

Филиппа Стил, лингвистка из Кембриджского университета, обращает внимание на то, что хотя символы из Умм-эль-Марри могут быть частью письменной системы, пока нет доказательств, которые позволили бы точно идентифицировать их как элементы полноценного алфавита. Для окончательного заключения, по ее словам, требуется более глубокое изучение структуры этих надписей.

Был ли алфавит более распространенным, чем мы представляли: ученые комментируют новые находки

Сильвия Феррара, специалист по филологии Болонского университета, в интервью LiveScience отметила, что сами идеи и принципы письма могли распространяться гораздо шире, чем это подтверждается современными археологическими данными. Она не считает странным тот факт, что алфавитная система могла появиться на полтысячелетия раньше, чем это считалось ранее, хотя само место находки в Сирии стало для нее неожиданным. Это дает основание полагать, что культура письма могла быть более распространенной, чем считалось ранее.

Главный вопрос, возникающий после открытия, – являются ли обнаруженные символы действительно алфавитными. Лингвистка из Кембриджа Филиппа Стил отмечает, что хотя некоторые знаки на глиняных цилиндрах с Умм-эль-Марри имеют сходство с символами протосинайской письменности, их мало для однозначного вывода. Чтобы подтвердить, что это полноценная алфавитная система, необходимо провести дополнительные исследования и найти больше артефактов.

Исследователи надеются, что дальнейшие археологические раскопки вместе с современными методами анализа помогут установить, какие типы письма использовались в древней Сирии и соседних цивилизациях.

Ранее мы рассказывали, что ученые обнаружили "потерянный город" под пирамидами Гизы в Египте.

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