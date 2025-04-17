В Египте обнаружили древний город-призрак: чем интересен

Во время раскопок в северной части Египта археологи, исследуя греческое поселение, неожиданно наткнулись на еще один — значительно древний город, существовавший примерно 3400 лет назад, в эпоху фараона Тутанхамона. глинобитного кирпича, построенного более чем за тысячу лет до греческого периода. Ученые предполагают, что этот город возник в период правления 18-й династии, к которой принадлежал и сам Тутанхамон.

Согласно материалам, опубликованным в журнале Antiquity Journal, поселение было основано при фараоне Эхнатоне - отце Тутанхамоне, - а впоследствии расширено при правлении Рамсеса II. Об этом пишет The Sun.

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Среди многочисленных артефактов, найденных во время раскопок, археологи наткнулись на кувшин с надписью имени Меритатон — вероятной сестры Тутанхамона.

Еще одной интересной находкой стала улица, оборудованная дренажной системой, что свидетельствует о высоком уровне организации и инфраструктуры в городе.

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