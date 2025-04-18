Нова ера стоматології: вперше в історії науковці виростили людські зуби в лабораторії

Науковці з Королівського коледжу Лондона вперше зуміли виростити людський зуб у лабораторії. За їхніми словами, це відкриття може прокласти шлях до того, щоб у майбутньому люди могли природним шляхом відновлювати втрачені зуби – замість пломбування чи встановлення імплантів.

Про це повідомляє The Telegraph. Фахівцям вдалося створити спеціальне середовище, яке імітує природні умови формування зуба. Завдяки цьому клітини почали взаємодіяти між собою, запускаючи процес розвитку зубної тканини.

Доктор Ана Анджелова Вольпоні, яка очолює напрямок регенеративної стоматології у Королівському коледжі, назвала це дослідження потенційно революційним для стоматології. У науковій роботі також згадується, що деякі тварини – наприклад, слони або акули – здатні постійно вирощувати нові зуби, тоді як у людини є лише один набір постійних.

Проєкт здійснювався у співпраці з Імперським коледжем Лондона й тривав понад десять років. Дослідники підкреслюють, що пломби – далеко не ідеальний спосіб лікування: з часом вони послаблюють зуб, мають обмежений термін служби й можуть викликати додаткові проблеми — від руйнування до підвищеної чутливості.

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Науковець з факультету стоматології, оральної та черепно-лицевої медицини Сюечень Чжан також висловився щодо недоліків імплантів. За його словами, цей метод не є досконалим, оскільки вимагає хірургічного втручання та якісного зрощення з кістковою тканиною. "І пломби, і імпланти – це штучні рішення, які не здатні повністю відновити природні функції зуба, що може створити проблеми в майбутньому", – підкреслив дослідник.

Натомість вирощені у лабораторії зуби зможуть відновлюватися природним шляхом, вбудовуючись у щелепу так само, як і справжні. Вони будуть міцнішими, служитимуть довше, не викликатимуть реакції відторгнення й забезпечуватимуть більш надійне та біологічно сумісне вирішення проблеми, ніж традиційні стоматологічні методи.

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