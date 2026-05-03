На території Замбії виявили найдавнішу дерев’яну конструкцію, віком пів мільйона років (фото)

Археологи в Замбії зробили унікальне відкриття — найдавнішу відому дерев’яну конструкцію, вік якої сягає майже 476 тисяч років. Це задовго до появи сучасної людини.

Про знахідку повідомляє Nature. Артефакти виявили в районі водоспаду Каламбо міжнародні дослідники з Ліверпульського та Аберіствітського університетів. Добре збережені дерев’яні елементи належать до періоду, коли Homo sapiens ще не існував.

Серед знахідок — клин, палиця для копання, оброблена колода та гілка зі спеціальними вирізами. Найбільше вражає те, що частину деталей було навмисно підготовлено для з’єднання між собою. Це свідчить про значно складніші технологічні навички обробки дерева, ніж вважалося раніше для тієї епохи.

Професор Ларрі Барем із Ліверпульського університету наголошує, що відкриття змінює уявлення про ранніх предків людини: "Забудьте про ярлик "кам’яна доба". Подивіться, що вони робили: створювали з дерева щось нове і масштабне. Вони використовували інтелект, уяву й навички, щоб виготовляти те, чого раніше не існувало", — зазначив він.

Оскільки деревина зазвичай швидко руйнується, для визначення віку знахідок науковці застосували спеціальні методи, зокрема люмінесцентне датування. Саме унікальні природні умови Каламбо-Фолс, включно з постійною вологістю, дозволили матеріалу зберегтися протягом сотень тисяч років.

Дослідження ставить під сумнів традиційне уявлення про "кам’яну добу" як період виключного використання кам’яних знарядь. Як пояснюють вчені, дерево просто рідко зберігається до наших днів, тому археологічний літопис виглядає неповним. У випадку Каламбо-Фолс природні умови стали винятком, що зберіг сліди давніх технологій.

На думку дослідників, знайдені конструкції свідчать, що ранні гомініни не лише користувалися природними ресурсами, а й планували свої дії, розуміли властивості матеріалів і створювали функціональні споруди — ймовірно, платформи або укриття.

Таким чином, відкриття значно розширює уявлення про когнітивні та технологічні можливості давніх предків людини, показуючи, що вони могли активно змінювати довкілля задовго до появи Homo sapiens.

