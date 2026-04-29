В Антарктиді знайшли 'Річ' - гігантське яйце віком 68 мільйонів років (фото)

Десятки мільйонів років тому на території сучасної Антарктиди з’явилося гігантське яйце, яке сьогодні вважають однією з найзагадковіших палеонтологічних знахідок. Викопний зразок віком близько 68 мільйонів років отримав неофіційну назву "Річ".

Про це повідомляє Nature. Учені вважають, що знахідка може змінити уявлення про спосіб розмноження давніх морських рептилій. Раніше припускали, що великі морські хижаки, зокрема мозазаври, народжували живих дитинчат. Однак нові дані свідчать: деякі з них могли відкладати яйця.

Скам’янілість виявили на острові Сеймур. Яйце має приблизно 28 сантиметрів у довжину та 20 сантиметрів у ширину. За словами дослідників, це найбільше з відомих м’якошкарлупних яєць, знайдених будь-коли, а також друге за розміром яйце серед усіх відомих тварин.

Спочатку об’єкт навіть не нагадував яйце. Він мав вигляд зморщеного шкірястого мішка, похованого в антарктичних породах. Лише мікроскопічне дослідження показало надзвичайно тонку оболонку товщиною у частки міліметра.

На відміну від твердих вапнякових шкаралуп, характерних для багатьох динозаврів, оболонка цього яйця була гнучкою та багатошаровою — більше схожою на яйця сучасних змій або ящірок.

Після детального аналізу знахідці присвоїли наукову назву Antarcticoolithus bradyi.

Подальша реконструкція показала, що шкаралупа, ймовірно, зруйнувалася вже після вилуплення, тому скам’янілість збереглася у вигляді сплющеного порожнього мішка.

Поруч із місцем знахідки виявили кістки великого мозазавра Kaikaifilu hervei. Ця морська рептилія могла сягати близько 10 метрів у довжину та вважається одним із найбільших хижаків давніх антарктичних морів.

Саме тому вчені припускають, що яйце могло належати цій тварині, хоча остаточного підтвердження поки немає.

Дослідження свідчить, що частина морських рептилій могла використовувати інший спосіб розмноження, ніж вважалося раніше. Імовірно, вони відкладали м’які яйця у воді, а дитинчата вилуплювалися майже одразу.

Науковці також припускають, що найдавніші динозаври могли мати саме м’яку шкаралупу, а тверда оболонка з’явилася пізніше незалежно у різних груп.

М’які яйця майже не кам’яніють, адже швидко руйнуються під дією бактерій та природних процесів. На думку дослідників, цей зразок уцілів лише тому, що був дуже швидко вкритий осадовими породами, які захистили його від розкладання.

