В Іспанії виявили найстаріше у світі рідке вино: чим унікальне (фото)

В іспанському місті Кармона археологи зробили унікальне відкриття — знайшли найдавніше у світі вино, яке збереглося у рідкому вигляді. Напій віком близько 2000 років перебував у запечатаній римській гробниці всередині скляної урни разом із кремованими людськими останками.

Про знахідку повідомляє Daily Galaxy. Поховання випадково виявила місцева родина під час будівельних робіт у власному будинку ще у 2019 році. Гробниця була висічена в скелі та залишалася недоторканою протягом двох тисячоліть.

Усередині археологи знайшли вісім поховальних ніш і шість урн із каменю, скла, свинцю та пісковику. За словами дослідників, подібні споруди рідко зберігаються неушкодженими, адже більшість давніх поховань у минулому зазнавали пограбувань. Одна зі скляних урн була повністю заповнена рідиною, що стало справжньою несподіванкою для науковців.

Після лабораторного аналізу фахівці встановили наявність семи поліфенолів — хімічних сполук, характерних саме для вина. За складом напій виявився схожим на сучасні вина, які виробляють в Андалусії, зокрема в регіонах Монтілья-Морілес і херес.

Читайте також: Науковці розгадали секрети долини глечиків в Лаосі (фото)

Хоча зараз рідина має червонувато-коричневий відтінок, вчені дійшли висновку, що спочатку це було біле вино. Зміна кольору стала наслідком тривалих хімічних процесів, які відбувалися протягом століть. Також дослідники зафіксували рівень pH 7,5, що свідчить про високу стабільність речовини.

Знахідка в Кармоні перевершила попередній рекорд — знамениту пляшку вина зі Шпаєра в Німеччині, датовану 325 роком нашої ери. Таким чином, іспанське вино офіційно стало найдавнішим відомим вином у світі, що збереглося у рідкому стані.

Окрім вина та фрагментів людських кісток, в урні виявили золоте кільце з гравіюванням бога Януса, а також металеві елементи поховального ложа. На двох інших урнах вдалося прочитати імена похованих — Гіспане та Сенісіо.

Нагадаємо, вчені відкопали сотні артефактів епохи вікінгів у Швеції.

