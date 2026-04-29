В Антарктиде нашли 'Вещь' – гигантское яйцо в возрасте 68 миллионов лет (фото)

Десятки миллионов лет назад на территории современной Антарктиды появилось гигантское яйцо, которое сегодня считается одной из самых загадочных палеонтологических находок. Ископаемый образец в возрасте около 68 миллионов лет получил неофициальное название "Вещь".

Об этом сообщает Nature. Ученые полагают, что находка может изменить представление о способе размножения древних морских рептилий. Ранее предполагали, что крупные морские хищники, в частности мозазавры, рожали живых детенышей. Однако новые данные свидетельствуют: некоторые могли откладывать яйца.

Окаменелость проявили на острове Сеймур. Яйцо имеет примерно 28 сантиметров в длину и 20 сантиметров в ширину. По словам исследователей, это самое большое из известных мягкокорлупных яиц, найденных когда-либо, а также второе по размеру яйцо среди всех известных животных.

Сначала объект даже не напоминал яйцо. Он выглядел сморщенным кожистым мешком, погребенным в антарктических породах. Лишь микроскопическое исследование показало очень тонкую оболочку толщиной в доли миллиметра.

В отличие от твердых известняковых скорлуп, характерных для многих динозавров, оболочка этого яйца была гибкой и многослойной – больше похожа на яйца современных змей или ящериц.

После детального анализа находцы присвоили научное название Antarcticoolithus bradyi.

Последующая реконструкция показала, что скорлупа, вероятно, разрушилась уже после вылупления, поэтому окаменелость сохранилась в виде сплющенного пустого мешка.

Рядом с местом находки обнаружили кости большого мозазавра Kaikaifilu hervei. Эта морская рептилия могла достигать около 10 метров в длину и считается одним из самых больших хищников древних антарктических морей.

Поэтому ученые предполагают, что яйцо могло принадлежать этому животному, хотя окончательного подтверждения пока нет.

Исследование показывает, что часть морских рептилий могла использовать другой способ размножения, чем считалось ранее. Вероятно, они откладывали мягкие яйца в воде, а детеныши вылуплялись почти сразу.

Ученые также предполагают, что самые древние динозавры могли иметь именно мягкую скорлупу, а твердая оболочка появилась позже независимо от разных групп.

Мягкие яйца почти не каменеют, ведь быстро разрушаются под действием бактерий и природных процессов. По мнению исследователей, этот образец уцелел лишь потому, что был очень быстро покрыт осадочными породами, которые оградили его от разложения.

