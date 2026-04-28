Под замком Скарборо в Англии обнаружили ядерный бункер времен холодной войны (фото)

У стен 900-летнего замка Скарборо археологи сделали неожиданное открытие — нашли ядерный бункер времен Холодной войны. Находка соединила средневековую историю крепости с напряженной эрой XX века.

Об этом сообщает Daily Galaxy. Подземное сооружение было построено в 1963 году как часть сети наблюдательных пунктов Королевского корпуса наблюдателей.

Такие объекты создавали по всей Великобритании для фиксации возможных ядерных взрывов и оценки последствий атаки. В этот период в стране действовало более 1500 подобных пунктов, где служили около 20 тысяч добровольцев.

Бункер в Скарборо использовали недолго только до 1968 года. После этого его закрыли, засыпали землей, а точное месторасположение со временем потерялось, хотя сам замок оставался популярным туристическим достопримечательностью.

Представитель English Heritage Кевин Бут объяснил, что выбор этой локации был вполне логичным, ведь мыс Скарборо веками выполнял роль стратегического наблюдательного пункта.

По его словам, эта территория использовалась еще с бронзового века, позже здесь действовала римская сигнальная станция, средневековый замок, артиллерийская батарея времен Первой мировой войны, а в 1960-х годах — бетонный бункер для контроля возможной ядерной угрозы.

Чтобы найти объект, исследователи объединили архивные документы с современными методами поиска. Раскопки стартовали в начале марта, и уже через два дня археологам удалось обнаружить вход в сооружение.

Поскольку старые карты лишь приблизительно указывали местоположение, команда использовала георадар для поиска бетонной конструкции под землей.

После открытия входа внутрь спустили камеры, показавшие, что бункер остался герметичным и хорошо сохранился.

Внутри сооружение имеет типовую планировку командного центра: диспетчерскую с оборудованием для мониторинга, помещение связи и комнаты отдыха для персонала, который мог работать посменно.

Бункер был адаптирован к автономному существованию в условиях ядерной катастрофы. Здесь не было окон, зато действовали системы очищения воздуха, запасы воды примерно на месяц, канализация и рабочие зоны для длительного пребывания под землей.

Кевин Бут отметил, что это открытие важно не только для истории замка Скарборо, но и для понимания того, как Великобритания готовилась к потенциальной ядерной угрозе в период Холодной войны.

