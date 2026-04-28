Доходил до размера кашалота: ученые открыли новый вид осьминогов, живших 72 миллиона лет назад (фото)

Новое исследование свидетельствует, что около 72 миллионов лет назад в мировом океане могли обитать гигантские осьминоги, размеры которых приближались к кашалоту. Вероятно, они были одними из главных хищников своего времени и конкурировали с крупными морскими рептилиями, в частности, мозазаврами.

Об этом сообщает Daily Mail. Океаны всегда были домом для невероятного количества живых существ. Часть из них давно исчезла, однако новые научные находки позволяют лучше понять, каков был подводный мир миллионы лет назад.

Исследователи из Университета Хоккайдо повторно изучили 15 крупных ископаемых челюстей древних родственников осьминогов и обнаружили два новых вида. Один из них оказался настоящим гигантом.

Осьминог размером с кашалота

Новый вид получил название Nanaimoteuthis haggarti. По оценкам ученых, это существо могло достигать около 19 метров в длину.

Для сравнения:

средний рост человека – примерно 1,7 метра;

слон имеет высоту около 3 метров;

кашалот произрастает до 20 метров;

синий кит может достигать 27 метров.

То есть древний осьминог был соизмерим с современными большими китами.

Активный и опасный хищник

На окаменевших челюстях обнаружили выраженные следы износа. Это может свидетельствовать о том, что животное активно охотилось и разгрызало твердые панцири и кости мощным клювом.

Ученые предполагают, что осьминог использовал длинные гибкие щупальца для захвата добычи, а затем разрывал ее крепкими челюстями.

Еще один найденный вид

Второй обнаруженный вид получил название Nanaimoteuthis jeletzkyi. Он также был хищником, однако значительно меньше — примерно 8 метров в длину.

Несмотря на меньшие размеры, эти существа, вероятно, играли немаловажную роль в морских экосистемах, занимая нишу крупных активных охотников.

Признаки высокого интеллекта

Исследователи также обратили внимание на асимметрию челюстей – их края были изношены неравномерно. Это может означать, что животные предпочитали одну сторону во время жевания. Подобная особенность считается признаком сложной нервной системы и хорошо развитых когнитивных способностей. По мнению ученых, даже самые древние осьминоги могли иметь высокий уровень интеллекта.

