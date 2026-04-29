В Турции обнаружили статую Афины 27 года до н. (фото)

Археологи обнаружили в театре древнеримского города Лаодикея 2-метровую статую богини Афины. Этот город когда-то был преуспевающим центром Римской империи и даже упоминается в Библии.

Министр культуры и туризма Турции Нури Эрсой назвал скульптуру выдающимся произведением искусства, отличающимся оригинальным стилем и высоким мастерством исполнения. О находке сообщает Turkiye Today.

Скульптура изображает Афину в плаще и доспехах. Ее нашли лицом вниз у наружной стены сценической части театра. Несмотря на отсутствие головы, тело статуи сохранилось очень хорошо.

Читайте также: Ученые разгадали секреты долины кувшинов в Лаосе (фото)

Стилистический анализ показал, что статуя была создана в период правления императора Августа (27 г. до н. э. – 14 г. н. э.). Она относится к раннему классическому стилю, которому присущи реалистичные складки одежды и утонченная проработка мрамора. Богиня изображена в тонком пеплосе без рукавов и плаще, обернутом вокруг шеи. Этот элемент одежды считается редкой типологической деталью, повышающей научную ценность находки.

На груди Афины находится эгида с изображением головы Медузы и декоративными змеями, выполненными с большой детализацией. Исследователи также отметили, что задняя часть статуи осталась незавершенной — вероятно, потому, что она должна была стоять между колоннами и была рассчитана преимущественно спереди.

В этом городе Афина выполняла не только роль богини войны. Археологические надписи свидетельствуют, что ее также уважали как покровительницу ткачества – одной из ключевых отраслей экономики Лаодикеи. Театр Лаодикеи, датированный II веком до н. э., имел сложную трехэтажную архитектуру. Каждый уровень украшали 16 колонн, а между ними размещались галереи со статуями богов. Они часто иллюстрировали сцены из греческих мифов и эпоса Гомера, в частности, приключения Одиссея.

Напомним, в Швеции случайно обнаружили "кладбище кораблей" (фото).

