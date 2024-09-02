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Ідеально до м‘яса: рецепт пряної аджики на зиму

Ціхоцька Марія

Ідеально до м‘яса: рецепт пряної аджики на зиму
Аджика стане чудовим доповненням до м'ясних страв

Аджика – це не просто приправа, а справжній вибух смаку на вашому столі. Ця гостра паста, що походить з абхазької та грузинської кухонь, стане чудовим доповненням до будь-якої страви. Сьогодні ми поділимося з вами покроковим рецептом приготування аджики, щоб ви могли насолодитися цим ароматним соусом цілу зиму. Про це пише РБК.

Що нам знадобиться:

  • Помідори – 5 кг (бажано солодких сортів)
  • Яблука кислі – 1 кг (наприклад, антонівка)
  • Цибуля – 1 кг
  • Перець болгарський – 1 кг (різноманітних кольорів для яскравості)
  • Перець чилі – 3-4 шт. (кількість регулюйте за смаком)
  • Морква – 1 кг
  • Часник – 300 г
  • Оцет (9%) – 30 мл
  • Рослинна олія – 300 мл
  • Цукор – 200 г
  • Сіль – 120 г

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Покроковий процес приготування:

  1. Ретельно промийте всі овочі та фрукти. Помідори розріжте навпіл і видаліть плодоніжки. З болгарського перцю видаліть насіння. З яблук зніміть шкірку і видаліть серцевину.
  2. Пропустіть помідори, очищену цибулю і моркву через м’ясорубку або подрібніть у блендері до однорідної маси.
  3. Додайте до овочевого пюре очищений часник і нарізаний гострий перець.Кількість гострого перцю регулюйте за власним смаком.
  4. Перекладіть овочеву масу в каструлю з товстим дном і поставте на середній вогонь.Варіть аджику близько 1,5 годин, періодично помішуючи, щоб вона не пригоріла.
  5. Додайте сіль, цукор, олію та оцет. Перемішайте і варіть ще 30 хвилин.
  6. Простерилізуйте банки та кришки. Розлийте гарячу аджику в банки, щільно закрийте кришками і переверніть догори дном. Укутайте банки ковдрою і залиште до повного охолодження.

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