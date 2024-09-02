Идеально к мясу: рецепт пряной аджики на зиму
Аджика – это не просто приправа, а настоящий взрыв вкуса на вашем столе. Эта острая паста, происходящая из абхазской и грузинской кухонь, станет отличным дополнением к любому блюду. Сегодня мы поделимся с вами пошаговым рецептом приготовления аджики, чтобы вы могли насладиться этим ароматным соусом всю зиму. Об этом пишет РБК.
Что нам понадобится:
- Помидоры – 5 кг (желательно сладких сортов)
- Яблоки кислые – 1 кг (например, антоновка)
- Лук – 1 кг
- Перец болгарский – 1 кг (разнообразных цветов для яркости)
- Перец чили – 3-4 шт. (количество регулируйте по вкусу)
- Морковь – 1 кг
- Чеснок – 300 г
- Уксус (9%) – 30 мл
- Растительное масло – 300 мл
- Сахар – 200 г
- Соль – 120 г
Вас также заинтересует: По рецепту бабушки: как засолить огурцы на зиму, чтобы они не стали мягкими и скользкими
Пошаговый процесс приготовления:
- Тщательно промойте все овощи и фрукты. Помидоры разрежьте пополам и удалите плодоножки. Из болгарского перца удалите семена. С яблок снимите кожуру и удалите сердцевину.
- Пропустите помидоры, очищенный лук и морковь через мясорубку или измельчите в блендере до однородной массы.
- Добавьте к овощному пюре очищенный чеснок и нарезанный острый перец. Количество острого перца регулируйте по собственному вкусу.
- Переложите овощную массу в кастрюлю с толстым дном и поставьте на средний огонь. Варите аджику около 1,5 часов, периодически помешивая, чтобы она не пригорела.
- Добавьте соль, сахар, растительное масло и уксус. Перемешайте и варите еще 30 минут.
- Простерилизуйте банки и крышки. Разлейте горячую аджику в банки, плотно закройте крышками и переверните вверх дном. Укутайте банки одеялом и оставьте до полного охлаждения.
Еще раньше мы сообщали, как приготовить борщевую заправку на зиму.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!