Идеально к мясу: рецепт пряной аджики на зиму

Аджика – это не просто приправа, а настоящий взрыв вкуса на вашем столе. Эта острая паста, происходящая из абхазской и грузинской кухонь, станет отличным дополнением к любому блюду. Сегодня мы поделимся с вами пошаговым рецептом приготовления аджики, чтобы вы могли насладиться этим ароматным соусом всю зиму. Об этом пишет РБК.

Что нам понадобится:

Помидоры – 5 кг (желательно сладких сортов)

Яблоки кислые – 1 кг (например, антоновка)

Лук – 1 кг

Перец болгарский – 1 кг (разнообразных цветов для яркости)

Перец чили – 3-4 шт. (количество регулируйте по вкусу)

Морковь – 1 кг

Чеснок – 300 г

Уксус (9%) – 30 мл

Растительное масло – 300 мл

Сахар – 200 г

Соль – 120 г

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Пошаговый процесс приготовления:

Тщательно промойте все овощи и фрукты. Помидоры разрежьте пополам и удалите плодоножки. Из болгарского перца удалите семена. С яблок снимите кожуру и удалите сердцевину. Пропустите помидоры, очищенный лук и морковь через мясорубку или измельчите в блендере до однородной массы. Добавьте к овощному пюре очищенный чеснок и нарезанный острый перец. Количество острого перца регулируйте по собственному вкусу. Переложите овощную массу в кастрюлю с толстым дном и поставьте на средний огонь. Варите аджику около 1,5 часов, периодически помешивая, чтобы она не пригорела. Добавьте соль, сахар, растительное масло и уксус. Перемешайте и варите еще 30 минут. Простерилизуйте банки и крышки. Разлейте горячую аджику в банки, плотно закройте крышками и переверните вверх дном. Укутайте банки одеялом и оставьте до полного охлаждения.

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