Борщова заправка на зиму: потім просто додасте в бульйон

Якщо ви хочете готувати борщ швидко, аби не витрачати години на подрібнення та варіння овочів, вам обов'язково знадобиться рецепт найсмачнішої борщової заправки. Ця заготовка - не просто економія часу, адже вона перетворюється на справжній кулінарний шедевр.

Все, що буде потрібно для приготування смачного борщу – це додати заправку до бульйону або води, відварити картоплю та капусту.

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Ця страва – чудова основа не лише для борщу, а й для бурякових салатів, закусок та овочевих гарнірів. Насичений смак буряка, соковитість овочів, пікантність перцю та часнику - все це у кожній ложці.

Підготуйте інгредієнти:

1 кг цибулі,

1 кг моркви,

1,5 кг буряка,

1,5 кг помідорів,

0,5 кг солодкого перцю,

1-2 гострі перці,

головка часнику,

300-350 мл олії,

лавровий лист, чорний перець, паприка, сіль, цукор, оцет.

Борщова заправка на зиму: простий рецепт приготування

Обсмажте цибулю до прозорості. Додайте натерту моркву і тушкуйте до м'якості. Всипте натертий буряк і тушкуйте 8-10 хвилин. Додайте нарізаний дрібно перець (солодкий і гострий), перекручені в пасту помідори, спеції та оцет. Тушкуйте перемішуючи 40-45 хвилин.

Розкладіть заготовку у простерилізовані банки, закатайте, укутайте до охолодження. Зберігайте заправку в прохолодному місці.

Використовуйте банки об'ємом 0,5-0,7 л, щоб однієї банки вистачило на приготування каструлі борщу. З цієї кількості інгредієнтів виходить 5 літрів заправки.

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