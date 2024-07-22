Борщевая заправка на зиму: потом просто добавите в бульон

Если вы хотите готовить борщ быстро, чтобы не тратить часы на измельчение и варку овощей, вам обязательно понадобится рецепт вкуснейшей борщевой заправки. Эта заготовка – не просто экономия времени, ведь она превращается в настоящий кулинарный шедевр.

Все, что потребуется для приготовления вкусного борща – это добавить заправку в бульон или воду, отварить картофель и капусту.

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Это блюдо – отличная основа не только для борща, но и для свекольных салатов, закусок и овощных гарниров. Насыщенный вкус свеклы, сочность овощей, пикантность перца и чеснока – все это в каждой ложке.

Подготовьте ингредиенты:

1 кг лука,

1 кг моркови,

1,5 кг свеклы,

1,5 кг помидоров,

0,5 кг сладкого перца,

1-2 острых перца,

головка чеснока,

300-350 мл масла,

лавровый лист, черный перец, паприка, соль, сахар, уксус.

Борщовая заправка на зиму: простой рецепт приготовления

Обжарьте лук до прозрачности. Добавьте натертую морковь и тушите до мягкости. Всыпьте натертую свеклу и тушите 8-10 минут. Добавьте нарезанный мелко перец (сладкий и острый), перекрученные в пасту помидоры, специи и уксус. Тушите перемешивая 40-45 минут.

Разложите заготовку в простерилизованные банки, закатайте, укутайте до охлаждения. Сохраняйте заправку в прохладном месте.

Используйте банки объемом 0,5-0,7 л, чтобы одной банки хватило на приготовление кастрюли борща. Из этого количества ингредиентов выходит 5 литров заправки.

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