Борщевая заправка на зиму: потом просто добавите в бульон
Если вы хотите готовить борщ быстро, чтобы не тратить часы на измельчение и варку овощей, вам обязательно понадобится рецепт вкуснейшей борщевой заправки. Эта заготовка – не просто экономия времени, ведь она превращается в настоящий кулинарный шедевр.
Все, что потребуется для приготовления вкусного борща – это добавить заправку в бульон или воду, отварить картофель и капусту.
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Это блюдо – отличная основа не только для борща, но и для свекольных салатов, закусок и овощных гарниров. Насыщенный вкус свеклы, сочность овощей, пикантность перца и чеснока – все это в каждой ложке.
Подготовьте ингредиенты:
- 1 кг лука,
- 1 кг моркови,
- 1,5 кг свеклы,
- 1,5 кг помидоров,
- 0,5 кг сладкого перца,
- 1-2 острых перца,
- головка чеснока,
- 300-350 мл масла,
- лавровый лист, черный перец, паприка, соль, сахар, уксус.
Борщовая заправка на зиму: простой рецепт приготовления
Обжарьте лук до прозрачности. Добавьте натертую морковь и тушите до мягкости. Всыпьте натертую свеклу и тушите 8-10 минут. Добавьте нарезанный мелко перец (сладкий и острый), перекрученные в пасту помидоры, специи и уксус. Тушите перемешивая 40-45 минут.
Разложите заготовку в простерилизованные банки, закатайте, укутайте до охлаждения. Сохраняйте заправку в прохладном месте.
Используйте банки объемом 0,5-0,7 л, чтобы одной банки хватило на приготовление кастрюли борща. Из этого количества ингредиентов выходит 5 литров заправки.
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