Виручить під час зимових блекаутів: рецепт консервованої гречки з овочами
Цей рецепт консервованої гречки з овочами стане справжньою паличкою-виручалочкою взимку. Ситний, корисний та неймовірно смачний салат легко приготувати, а результат радуватиме вас протягом холодних місяців. Про це пише Shuba.
Інгредієнти (на 600 г гречаної крупи):
- Гречана крупа - 600 г
- Морква - 3 шт.
- Цибуля - 2 шт.
- Перець болгарський червоний - 5 шт.
- Сік томатний - 800 мл
- Олія - 80 мл
- Сіль - 1 ст. л.
- Цукор - 2 ч. л.
Приготування:
- Гречку промити кілька разів і відварити до готовності.
- Цибулю і моркву почистити, нарізати довільно, не дуже крупно.
- У перців видалити серцевину, нарізати невеликими кубиками.
- Томатний сік вилити у велику каструлю і довести до кипіння.
- Додати в каструлю перець, олію та оцет. Готувати на середньому вогні 15-20 хвилин.
- Додати в каструлю цибулю і моркву, перемішати і тушкувати 15-20 хвилин.
- Додати до овочів відварену гречку, перемішати і готувати під кришкою 15-20 хвилин. У процесі перемішати декілька разів. Якщо каша пригоряє, влити трохи окропу.
- Додати сіль і цукор за смаком.
- Розкласти готову гречку з овочами по стерилізованих банках, закрити кришками.
- Перевернути банки догори дном і накрити ковдрою. Після повного остигання поставити в прохолодне місце для зберігання.
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