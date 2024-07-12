Виручить під час зимових блекаутів: рецепт консервованої гречки з овочами

Цей рецепт консервованої гречки з овочами стане справжньою паличкою-виручалочкою взимку. Ситний, корисний та неймовірно смачний салат легко приготувати, а результат радуватиме вас протягом холодних місяців. Про це пише Shuba.

Інгредієнти (на 600 г гречаної крупи):

Гречана крупа - 600 г

Морква - 3 шт.

Цибуля - 2 шт.

Перець болгарський червоний - 5 шт.

Сік томатний - 800 мл

Олія - 80 мл

Сіль - 1 ст. л.

Цукор - 2 ч. л.

Приготування:

Гречку промити кілька разів і відварити до готовності. Цибулю і моркву почистити, нарізати довільно, не дуже крупно. У перців видалити серцевину, нарізати невеликими кубиками. Томатний сік вилити у велику каструлю і довести до кипіння. Додати в каструлю перець, олію та оцет. Готувати на середньому вогні 15-20 хвилин. Додати в каструлю цибулю і моркву, перемішати і тушкувати 15-20 хвилин. Додати до овочів відварену гречку, перемішати і готувати під кришкою 15-20 хвилин. У процесі перемішати декілька разів. Якщо каша пригоряє, влити трохи окропу. Додати сіль і цукор за смаком. Розкласти готову гречку з овочами по стерилізованих банках, закрити кришками. Перевернути банки догори дном і накрити ковдрою. Після повного остигання поставити в прохолодне місце для зберігання.

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