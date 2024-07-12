Выручит во время зимних блекаутов: рецепт консервированной гречки с овощами

Этот рецепт консервированной гречки с овощами станет настоящей палочкой-выручалочкой зимой. Сытный, полезный и невероятно вкусный салат легко приготовить, а результат будет радовать вас холодными месяцами. Об этом пишет Shuba.

Ингредиенты (на 600 г гречневой крупы):

Гречневая крупа – 600 г

Морковь – 3 шт.

Лук – 2 шт.

Перец болгарский красный – 5 шт.

Сок томатный – 800 мл

Масло растительное - 80 мл

Соль – 1 ст. л.

Сахар – 2 ч. л.

Приготовление:

Гречку промыть несколько раз и отварить до готовности. Лук и морковь почистить, порезать произвольно, не очень крупно. У перцев удалить сердцевину, нарезать небольшими кубиками. Томатный сок вылить в большую кастрюлю и довести до кипения. Добавить в кастрюлю перец, растительное масло и уксус. Готовить на среднем огне 15-20 минут. Добавить в кастрюлю лук и морковь, перемешать и тушить 15-20 минут. Добавить к овощам отварную гречку, перемешать и готовить под крышкой 15-20 минут. В процессе перемешайте несколько раз. Если каша пригорает, влить немного кипятка. Добавить соль и сахар по вкусу. Разложить готовую гречку с овощами по стерилизованным банкам, закрыть крышками. Перевернуть банки вверх дном и накрыть одеялом. После полного остывания поставить в холодное место для хранения.

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