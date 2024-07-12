Выручит во время зимних блекаутов: рецепт консервированной гречки с овощами
Этот рецепт консервированной гречки с овощами станет настоящей палочкой-выручалочкой зимой. Сытный, полезный и невероятно вкусный салат легко приготовить, а результат будет радовать вас холодными месяцами. Об этом пишет Shuba.
Ингредиенты (на 600 г гречневой крупы):
- Гречневая крупа – 600 г
- Морковь – 3 шт.
- Лук – 2 шт.
- Перец болгарский красный – 5 шт.
- Сок томатный – 800 мл
- Масло растительное - 80 мл
- Соль – 1 ст. л.
- Сахар – 2 ч. л.
Приготовление:
- Гречку промыть несколько раз и отварить до готовности.
- Лук и морковь почистить, порезать произвольно, не очень крупно.
- У перцев удалить сердцевину, нарезать небольшими кубиками.
- Томатный сок вылить в большую кастрюлю и довести до кипения.
- Добавить в кастрюлю перец, растительное масло и уксус. Готовить на среднем огне 15-20 минут.
- Добавить в кастрюлю лук и морковь, перемешать и тушить 15-20 минут.
- Добавить к овощам отварную гречку, перемешать и готовить под крышкой 15-20 минут. В процессе перемешайте несколько раз. Если каша пригорает, влить немного кипятка.
- Добавить соль и сахар по вкусу.
- Разложить готовую гречку с овощами по стерилизованным банкам, закрыть крышками.
- Перевернуть банки вверх дном и накрыть одеялом. После полного остывания поставить в холодное место для хранения.
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