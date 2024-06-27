Неймовірно смачне полуничне варення можна приготувати без цукру: простий рецепт
В Україні триває сезон полуниці, тому чимало людей роблять консервацію на зиму. Зокрема, з цієї ягоди можна приготувати смачне варення.
Дехто відмовляється від вживання цукру, однак не біда. Ароматне та солодке варення можна приготувати без його додавання, повідомляють Домашні кухарі.
Зокрема, знадобляться:
- полуниця – 2,7 кілограма;
- мед – 4 склянки;
- яблука – 2 штуки;
- лимонний сік – 3 ст. ложки.
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Ретельно промийте полуницю під проточною водою. Видаліть хвостики і зріжте пошкоджені місця. Після цього подрібніть ягоди в блендері в пюре і перелийте в каструлю.
Додайте у казан мед і терте яблуко без шкірки. Перемішайте суміш та доведіть до кипіння, зменшіть вогонь і дайте покипіти 15 хвилин. Знімайте піну в міру її утворення.
Готове варення розлийте по ємностях, охолодіть і приберіть в холодильник. У такому вигляді варення може зберігатися близько 2-х місяців, однак якщо його помістити в морозилку – то до півроку.
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